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【FOCUS】從拜登的「拐點」論，到「多重危機」的迴響

20/10/2023

　　當拜登周四（19日）晚在橢圓形辦公室發表全國電視講話，以歷史「拐點（Inflection Point）」力陳軍援以色列、烏克蘭的緊迫，年初達沃斯論壇上的另一關鍵字「多重危機（Polycrisis）」，或許更貼切形容眼下的境況。俄烏戰事未了，中東陰雲密布，美債孳息飛升、戰略油儲虛空……「鱷王」達里奧最新更指，未來十年爆發大國熱戰的概率已由35%升至50%。



緊急預算請求料涉千億美元



　　地緣、政經是否正面臨「完美風暴」？1月達沃斯論壇《全球風險報告》中提及的「多重危機」，愈來愈似一語成讖。這個由哥倫比亞大學歷史學教授Adam Tooze推廣的術語，顧名思義是指多個危機連鎖且同時發生，而不同危機相互作用的整體影響，遠超各自部分總和。

 

拜登於電視講話預告，將向國會提交「緊急預算請求」支援以色列、烏克蘭。(AP)


　　就當以色列國防部長向前線部隊喊話，「很快會從內部看到加沙」之際，風塵僕僕趕赴特拉維夫又返回華盛頓的拜登，昨晚黃金時段向美國人發出呼籲，支持以色列、烏克蘭兩個面臨生存威脅的民主國家。他預告，將於周五（20日）向國會提交「緊急預算請求」，料涉逾千億美元級的軍援、國安資金，強調此將為美國幾代人的安全帶來紅利。


　　 拜登　「獅子大開口」，正值美國國債以日均新增160億美元（自6月暫停債務上限以來）的速度膨脹，而隔夜十年期美債收益率再逼近5%的16年新高，30年期固定抵押貸款利率亦企上8%的23年新高。


股債現雙殺，戰略油儲虛空


　　資金成本飆升，拖累美國金融市場再上演股債雙殺，但誓要以「higher for longer」名載史冊的鮑威爾，同日在紐約經濟俱樂部的演講中繼續放鷹，指通脹仍然過高，否認政策過緊，重申央行將「堅決」履行2%的目標使命。

 

鮑威爾重申，央行將「堅決」履行2%的目標使命。(AP)


　　唯一的好消息是，儘管美油自哈馬斯突襲以來已上漲逾5%，但季節性需求下降和人們轉向更便宜的冬季混合動力燃料，令美國國內汽油波瀾不驚。不過，最大的挑戰在於近半皆空的美國戰略石油儲備，目前3.51億桶出頭遠低於2009年底的近7.27億桶峰值。美國能源部昨日指，冀以不高於每桶79美元價格採購600萬桶原油補充戰略儲備，但面對布油、美油高企93美元、89美元以上，未知能否順利實施。


　　巧合的是，美國財政部最新發布許可，授權開放涉及委內瑞拉石油的交易，為期6個月，被形容為美國對委內瑞拉制裁的180度轉變。


鱷王：未來十年熱戰風險升


　　相比以上種種動盪，最迫在眉睫的仍是一觸即發的中東火藥桶。空襲報復加沙近兩周的以色列，到底何時發動地面戰、一旦開啟將有多漫長；美軍駐敘利亞、伊拉克軍事基地以及位於紅海的驅逐艦，近日遭遇的無人機襲擊會否變本加厲；以色列與黎巴嫩真主黨的戰線會否擴大；伊朗將在何種情況下直接參戰……

 

以色列國防部長向前線部隊喊話，「很快會從內部看到加沙」。(AP)


　　有「末日博士」之稱的魯比尼警告，基準情境為衝突僅限以色列-加沙，但風險情境是伊朗以真主黨阻止以色列摧毀哈馬斯，隨後以色列或美國攻擊擁有核武的伊朗。


　　達里奧則指，俄烏、以巴之間熱戰的爆發令人擔憂，尤其是當這些代理人戰爭可能蔓延。值得注意的是，中美尚未直接參與，但戰爭的先行指標（如軍事預算增加）的風險上升，令其對未來十年發生大國熱戰的概率判斷，從大約35%增至50%。

 

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