【FOCUS】CPI一「負」障目,漲價陣營正壯大

時隔兩個月後,中國居民消費物價指數(CPI)再次跌入負值,外籍分析師一片「通縮」聲中,不計年中起就魔幻飆升的中藥,單看茅台、瀘州老窖、康師傅近日接連宣布提高價格後,存儲晶片、算力服務器價格亦蠢蠢欲動,而特斯拉最新加入漲價陣營……



豬肉價跌三成,服務價格續漲



經歷7、8、9月的-0.3%、0.1%、0%,國家統計局今早揭盅,10月CPI錄按年跌0.2%(預期:-0.1%),其中食品價格降4%,跌幅為2021年9月以來最大,被國統局解釋為CPI負增長的主因。再細看,CPI走勢跟「豬周期」可謂高度相關,上月豬肉價格按年跌30.1%,影響CPI下降約0.55個百分點;而在本周期的通脹最高點,CPI於2020年1月錄按年升5.4%,當月豬肉價格飆116%,影響CPI上漲約2.76個百分點。

10月豬肉價格按年跌30.1%,影響CPI下降約0.55個百分點。



CPI數字見負難等同「通縮」的另一理據則是,10月非食品價格、服務價格齊錄上漲,按年計,旅遊、中藥、衣著、教育服務、醫療服務分別升11%、7.4%、1.1%、1.8%、1.2%。



簡而言之,CPI數據折射需求雖然疲軟,但難言崩潰,此從內地10月狹義乘用車銷量按年升幅錄5個月最大的10.2%,至203.3萬輛即可見一班。



央媽例會「促物價低位回升」



值得留意的是,中國後疫情時代消費至今未重上疫情前的趨勢水平,從蘋果、雅詩蘭黛、加拿大鵝),到李寧、百勝中國、海底撈,業績紛現減速並拖累股價下跌。但另一邊廂,新一輪漲價潮似正蓄勢待發。

央媽第三季貨幣政策委員會例會提及「促進物價低位回升」。



就在上周,貴州茅台時隔近六年宣布漲價20%,瀘州老窖緊接著上調部分產品價格5%;隨後,康師傅據報將上調旗下茶/果汁飲品價格0.5至1元,被調侃為「3元喝不起冰紅茶」;特斯拉最新宣布今起上調Model 3、Model Y長續航版內地售價分別1500、2500元。此外,跟存儲晶片價格上月現兩年多來首次反彈一致,國內AI服務器市場同因算力緊缺,正醞釀新一輪漲價周期。



再聯想央媽第三季貨幣政策委員會例會提及「促進物價低位回升」,以及官媒近日頭版文章呼籲「適時放開樓市價格限制」,漲價去庫存、提業績、化債務,都跟眼下政府防通縮、擴赤字的取態一致。CPI明年會否U型反彈,be careful what you wish for。

