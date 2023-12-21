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【FOCUS】預測明年前仆後繼，與風險共存方王道

21/12/2023

 

　　自10月27日觸底，錄得史上罕有最快反彈的美股，周三（20日）尾盤突然急挫，給華爾街有關標指明年「最牛上看5400點」的預測當頭澆下一盆冷水。時值一年將盡，各機構紛紛發表2024年預測，當美股展現波動性隨時一觸即發，劍橋金融學教授迪姆松（Elroy Dimson）有關風險的論述不得不提，「Risk means more things can happen than will happen（風險意味著可能發生的事比將要發生的事多）。」

牛氣衝天　 　VS  　尾盤急挫

 

　　內地頂級投行「年度十大預測」連續兩年近全軍覆沒，盡顯「不確定性」的殘酷，但無礙機構前仆後繼對來年爭相押注。面對美股此輪最快反彈－－短短36個交易日，標指、納指分別上漲16%、19%，羅素2000指數更飆升24%，高盛、德銀看標指明年見5100點，美銀、加拿大皇家銀行則看5000點。

 

隔夜標指尾段急挫，市值蒸發約6000億美元。(AP)


　　FOMO（fear of missing out，害怕錯過）心態下，僅上周五（15日），標指ETF就錄得208億美元淨流入，刷新單日紀錄，Fear&Greed Index亦近半年來首次觸及80的「極度貪婪」水平。


　　隔夜美股調整，是轉勢還是獲利了結，又或者是對沖基金平倉，市場各有解讀。但正如迪姆松所言，風險的產生，正正來自可能結果的多樣性。換言之，當人們堅信A大概率將發生，但實際發生的往往是B，所謂「預測」或從來只是人類的一廂情願。

超級預測員、蓋茨看明年

　　儘管如此，從國家、機構到名人，仍爭相對來年發表高見。標榜「早些看見未來（See the future sooner）」的預測公司Good Judgment，招募全球多個「專業超級預測員（各領域精英）」作出以下預測：關於美國大選，民主黨有63%機會贏得選舉人票及公眾票；關於英國大選，工黨有75%機會贏得多數議席；關於俄烏戰爭，91%機會雙方不會在明年10月前宣布休戰協議；關於中國經濟，明年GDP有56%的機會增速超4.5%。

 

「超級預測員」預測民主黨有63%機會贏得明年美國總統大選，是耶非耶？(AP)


　　而在微軟創始人比爾蓋茨看來，2024年將是選舉投票人數創紀錄的一年，近60個國家、40億人口將舉行總統、州長、議員選舉，而此將塑造氣候變化、公共衛生的未來。


　　他並預測，在2024年，人們將看到大量新技術進入市場，即使其中任何一項都無法得到廣泛應用，但注定將為未來十年大規模的技術繁榮奠定基礎。關於人工智能，他預計如美國這樣的高收入國家，距離普通大眾廣泛使用AI還有18至24個月的時間。

未來只是可能性，難量化

　　不過，上述63%、75%、91%、56%種種機率預測，在有「價值投資大師」之稱的橡樹資本創始人馬克斯（Howard Marks）看來，不過是「用於交流」的數字，因為未來只是一種可能性，無法量化、無法建模，故此無法衡量某事發生的機率。


　　正因為此，他不太看重宏觀預測，亦不關注短期市場波動，而是在意十年後賺多少。就2024年投資環境，他表示，過去13年最有效的投資策略，未來數年可能都未必再跑贏；生活在不確定的年代，投資者正正要學會跟不確定打交道，與風險共存。

 

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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/12/2023 14:26
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/12/2023 14:26
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