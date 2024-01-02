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【FOCUS】跨年滯港大龍鳳，警示亟需實幹作為

02/01/2024

　　Happy 2024！香港史上「最盛大」跨年煙花秀元旦（1日）凌晨綻放維港夜空，引發巨大迴響的，不是璀璨花火，而是內地遊客滯港大亂象，十足「反高潮」。從小處看，今次是相關部門又一次典型的因欠缺前瞻準備而應變失誤；往大處看，則是折射港府上下面對大趨勢劇變，仍在平行時空自我感覺良好，拒主動實幹作為。


又一次欠前瞻準備而應變失誤


　　2023年除夕夜，近48萬人齊聚維港兩岸，觀賞暌違5年的跨年倒數煙花匯演。不過，當12分鐘的奪目綻放歸於平靜後，太子/灣仔的跨境巴士站、上水/柯士甸的港鐵站，齊現大批「不過夜」趕返深圳的遊客滯留，沿街打蛇餅、席地或坐或臥的相片視頻，一夜之間瘋傳。

 

太子/灣仔的跨境巴士站、上水/柯士甸的港鐵站，1日凌晨齊現大批「不過夜」趕返深圳的遊客滯留。(網上圖片)


　　如果說網絡上有關「跨年倒數何不住一晚酒店」的聲音屬見仁見智，那麼港府上下據報對大批遊客連夜離境始料未及，則是又一次典型因欠缺前瞻準備而應變失誤。


　　何解是「又一次」？回想短短三四個月前，先有啟德郵輪碼頭因交通配套不足，而致旅客下船後大排長龍等的士，後有機場快線因颱風「小犬」襲港停運，引發大批旅客抵港後被困，雙雙都可謂「醜出國際」。諷刺的是，啟德事件後港府火速成立跨部門統籌協調小組「平亂」，機場事件後運輸及物流局亦被要求檢討事件、跟業界探討改善方法，惟見招拆招的港府，每每好了傷疤又忘痛。


全力拼經濟，當創造真金白銀


　　儘管在兩地網民互掀駡戰之外，仍有理性聲音拒絕「帶節奏」，讚賞香港人流疏導井然有序、港鐵（本地線路）通宵行駛安排貼心，但港府面對除夕單日創下疫情後新高的訪港遊客（22.7萬人次）後知後覺，令大量原本歡天喜地前來的遊客次日天亮才狼狽而歸，體驗大打折扣，顯然是自拆「你好，香港」的招牌。

 

港府面對除夕單日創下疫情後新高的訪港遊客（22.7萬人次）後知後覺。


　　對於滯港風波，港府再次搬出「跨部門檢討」5字真言，並預告會與內地相關機構「研究」延長關口服務時間。但最值警醒的，並非亡羊補牢多解決一個大時大節遊客滯留的問題，而是當曾經的沒落工業城市哈爾濱，今冬突然成為南方人趨之若鶩的網紅朝聖地，當曾經幾近爛尾的秦皇島樓盤，搖身一變房價爆升的中產精神社區，香港面對內地遊客訪港結構性改變以及港人北上消費大勢難逆，亟需真正的全盤應變之道。


　　時值特首誓言「2024年全力拼經濟」，但如何從口號到實幹，從規劃到具體，實實在在提振本地市道，創造真金白銀？跨年夜大龍鳳再一次警示港府……

 

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