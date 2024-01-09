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【FOCUS】強力反腐掀新高潮，金融列各領域之首

09/01/2024

 

　　去年歲尾，全國人大常委會罷免9名軍方高級將領的人代資格；新年伊始，「一輩子貪了四輩子錢」的遼寧省原公安廳長李文喜出境懺悔；中紀委官網信息統計，去年落馬的「中管（由中央管理和任免）幹部」錄45人的2013年以來最多……中國「十年磨一劍」的強力反腐，正掀起新高潮。最高層周一（8日）出席中紀委三次全會時強調，反腐敗鬥爭情況依然「嚴峻複雜」，絕對「不能回頭、不能鬆懈、不能慈悲」。

重量級「大咖」紛紛落馬

　　自2018年12月中央政治局會議首提「反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利」，5年過去，「中管幹部」落馬人數從2018年的23人，增至2022年的32人、2023年的45人，顯示反腐持續發力、縱深推進。於中紀委最新全會上，最高層明言，把嚴懲政商勾連的腐敗作為攻堅戰重中之重，深化整治金融、國企、能源、醫藥和基建工程等領域的腐敗。

 

中紀委三次全會強調，反腐敗鬥爭情況依然「嚴峻複雜」，絕對「不能回頭、不能鬆懈、不能慈悲」。


　　「金融」位列深化整治腐敗的領域之首，並非無的放矢，過去一年來落馬的重量級「大咖」就包括：中行原董事長劉連舸、光大集團原董事長李曉鵬/唐雙寧、工行原副行長張紅力、工行原紀委書記劉立憲、太平集團原副總經理肖星、國開行原副行長周清玉/王用生等。　


　　從已判死緩的中人壽原董事長王濱、中信銀行原行長孫德順、中銀監原副主席蔡鄂生受賄分別高逾3.25億元、9.7億元、5.1億元人幣看，最新受查金融大佬的案情隨時觸目驚心。

嚴打政商勾連、資本逐利
　
　　除了金融，國企、能源、醫藥、基建等領域亦腐敗大案不斷，包括中船重工集團原董事長胡問鳴、中石油集團原副總經理徐文榮、廣東省衛健委原副主任徐慶鋒、國家電投原副總經理夏忠等。

 

中銀監原副主席蔡鄂生受賄高逾5.1億元人幣。


　　值得一提的是，剛剛申請破產清算的中植集團，旗下核心融資平台中融信託，第一大股東（中植為第二大股東）正正是去年底主動匆匆退市的經緯紡機，而經緯紡機的大股東正正是恒天集團（母公司為中國機械工業集團），其旗下恒天資管原總經理孫曉東去年3月剛落馬。


　　針對以上權力集中、資金密集、資源富集領域的「政商勾連」，最高層就指，堅決打擊以權力為依託的資本逐利行為，堅決防止各種利益集團、權勢團體向政治領域滲透；要掌握定政策、決策、審批監管等關鍵權力，減少設租尋租機會；懲罰「蠅貪蟻腐」，讓群眾有更多獲得感。

腐敗扭曲市場，加劇不公

　　反腐事關黨的「自我革命」，亦跟打通國內大循環堵點密不可分。貪污賄賂、挪用資金、徇私舞弊勢扭曲市場機制、增加商業成本和阻礙競爭，同時涉及收入分配不公、資金大量外流。央視昨晚披露，澳門太陽城集團創辦人周焯華2015年起在菲律賓等地開設網絡賭博平台，短短5年吸引境內賭客投注額高達3000億元人幣，其中有多少為不法資金，可謂見仁見智。

 

遼寧省原公安廳長李文喜出境懺悔，受賄高逾5.4億元。


　　另據智庫World inequality lab的研究報告，內地行政職級與腐敗金額存在強烈正相關關係，腐敗金額的「不平等」甚至猶勝可支配收入的「不平等」，堅尼係數高達0.69（愈接近1，愈不平等）；前1%貪腐者的腐敗金額佔比高達21%。此外，貪腐者因腐敗而增加的收入平均高達其原合法收入的4.7倍至7倍。報告認為，腐敗極大增加了相關人士的收入，並令其躋身收入分配的最頂層。

 

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