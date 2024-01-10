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【FOCUS】消費電子展揭幕，Think Different

10/01/2024

　　一年一度CES（國際消費電子展）周二（9日）在拉斯維加斯揭幕，盡管科技巨頭蘋果一如既往缺席，但教主喬布斯的經典語錄「Think Different」影響無處不在，從AI燒烤爐到智慧鏡子，從透明電視到飛行汽車，從二合一筆電到同聲傳譯耳機……中國科技公司更強勢回歸。

Intel牽手極氪，大眾整合ChatGPT

　　科技無遠弗屆，參展商突破4000家的2024年CES，熙熙攘攘的新奇科技大件頭、小玩意競相登場，其中行動出行結合人工智能的成為焦點。


　　早前遭微軟、谷歌、英偉達窮追猛打的「IT老餅」Intel，繼去年底推出AI大模型晶片Gaudi3及個人電腦AI晶片　Core Ultra後，周二再借CES宣布將推出車用AI晶片，志在實現車內「增強的客廳體驗」，首家合作車廠為吉利旗下的極氪（Zeekr）汽車。老牌車廠大眾亦不甘落後，通過將ChatGPT無縫整合到車內IDA語音助理，令駕駛者只需說一句「Hello IDA」，就可控制導航、娛樂、空調，或就任何常識性問題獲得及時回應。

 

老牌車廠大眾宣布將ChatGPT無縫整合到車內IDA語音助理。


　　如果說華為的鴻蒙智行、英偉達的DRIVE Thor、特斯拉的FSD在智能駕駛領域已呈三分天下之勢，那麼如何新闢「藍海」，CES已見端倪。

小鵬展示飛行車，本田誓言從0開始

　　中國造車新勢力之一的小鵬，借CES展示了陸空一體式飛行車－－陸地模式摺疊飛行部件，飛行模式張開旋翼垂直起降。此款「黑科技」何時上市無期，但小鵬就預告另一款分體式飛行車「陸地航母」（飛行體收納於陸行體內），擬於今年四季度開啟預定，明年四季度量產交付。

 

小鵬預告分體式飛行車「陸地航母」（飛行體收納於陸行體內），擬於今年四季度開啟預定。


　　進軍「飛行」概念的還有現代汽車，旗下AAM公司推出Supernal S-A2飛行車，可搭載4人垂直起降，在約450米高空，以時速190公里飛行逾60公里。
　　最新另類思考來自本田汽車，其借CSE推出兩款概念電動車Saloon運動型轎車和Space-Hub小型貨車，標榜「輕、薄、智」。前者採用空氣動力學設計而緊貼地面，後者則如同一個方形魚缸，乘客可面對面而坐。公司執行長Mibe Toshihiro Mibe就指，傳統電動車正變得愈來愈重，而本田將從0創造全新價值。

AR眼鏡、同聲傳譯、手機天文望遠鏡

　　除了科技巨頭們紛紛布局的智能出行，科技加持日常生活同出神入化。從可偵測健康狀況、識別情緒的智慧鏡子，到內建AI廚師的燒烤爐、微波爐。其中，在今年逾千家（按年增126%）參展中國公司中，以彩電起家的TCL推出僅重60克的AR眼鏡RayNeo X2 Lite，可GPS導航、錄製視頻、即時翻譯等。另一大廠海信，主打「揭開顯示技術的未來」，發布110吋旗艦電視ULED X mini-LED。

 

一本書大小的智能手機連接鏡頭Hestia，能清晰拍攝月球坑洞、太陽黑子。


　　總部同樣位於深圳的Timekettle就借CES發布AI翻譯旗艦產品X1 Interpreter Hub，如同耳機式的穿戴設備，可支援5種語言、20人的同聲傳譯。此外，如同一本書大小的智能手機連接鏡頭Hestia，能清晰拍攝月球坑洞、太陽黑子，北美天文迷正期待用此迎接4月8日的日全食。


　　CES揭開2024技術趨勢新一頁，品牌聲名、商業營收、社會效率得以提升改進之外，更創造新的連接、激發新的活力，the Future is ALL ON。

 

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