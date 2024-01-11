【FOCUS】現貨ETF加持前景，比特幣臨另類對手

「薯條哥」Sam Bankman-Fried淪階下囚，幣圈首富CZ（趙長鵬）亦恐難逃牢獄之災，都難阻比特幣榮登2023年全球表現最好的資產（大升155%）。11隻現貨比特幣ETF周三（10日）正式獲批，再令一眾幣圈「忠粉（HODLers）」高呼2024、2025大牛市曙光在前。不過，憧憬機構資金大舉流入推高價格，面臨一個看似風馬牛不相及的對手－－鈾。



冀大量資金流入指日可待



黑客烏龍、澄清否認、加急批准，十年來對比特幣現貨ETF企硬拒批的美國證券交易委員會（SEC），臨門開綠燈前三度反高潮－－周二虛假「獲批」推文發布後，比特幣十餘分鐘內飆升逾1200美元，直撲48000美元；隨後SEC澄清指帳號被盜，比特幣不到一小時急瀉至近45000美元；到周三，SEC宣布通過加急模式批准，比特幣價格再短暫衝上4700美元，最新徘徊46500美元附近。

比特幣自身的極端波動、極端回報，顛覆富人、機構對財富的認知。



儘管SEC主席Gary Gensler堅稱，批准現貨比特幣ETF上市，並不代表SEC對加密貨幣交易持認可態度，但隨著貝萊德、富達、景順、灰階、方舟等眾多機構，紛紛欲借發行ETF分一杯羹，現市值超過9100億美元的比特幣，迎來大量資金流入似指日可待。



渣打就預計，現貨ETF今年底前料吸引500億至1000億美元的資金流入，有望推動比特幣在2025年底接近20萬美元水平。不過，摩通以黃金ETF佔現時可投資黃金的1.4%比例測算，認為ETF對加密貨幣市場的影響或低於預期。



機構成推手，鈾不甘落後



為爭奪市場份額，上述資產管理機構紛紛以低價吸客，木頭姐旗下ARK Invest就推出首6個月費用全免，此後亦僅0.21%。不過，相對直接買賣比特幣，買賣比特幣現貨ETF的效率無疑將打折扣，且面臨ETF本身流動性、以及如何及時追蹤價格變動等問題。

現貨鈾價格去年上漲逾八成至86美元的2007年以來最高。



儘管遭巴菲特和芒格雙雙斥為「海市蜃樓」和「老鼠藥」，比特幣現貨ETF終於獲批（期貨ETF曾於2021年10月獲批），無疑仍標誌加密貨幣正式登堂入室的重大分水嶺。究其原因，除了SEC稱此為「最可持續的前進道路」，最大推手當屬比特幣自身的極端波動、極端回報，顛覆富人、機構對財富的認知，愈投機、愈吸引，而他們將直接肩負將比特幣價格推高至正常投資者無法想像水平的大任。



在憧憬比特幣2024、2025迎來大牛市之前，除了觀察其能否盡快收復2021年11月創下的近69000美元歷史高點，還要密切留意另一個同樣稱得上另類資產的鈾的價格走勢。繼現貨價格去年上漲逾八成至86美元的2007年以來最高後，開年至今續攀升至92美元以上，坊間普遍預期漲勢仍未停止，背後亦是ETF大力買入發功。鑒於比特幣和鈾的挖掘同樣稀缺，資金推動價格此消彼長，不妨以鈾價作為比特幣漲勢的另類參考。

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱