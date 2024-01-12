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【FOCUS】空襲胡塞「戴頭盔」，美英恐騎虎難下

12/01/2024

　　「打還是不打？」翻至下一頁「真打還是假打？」在媒體鋪天蓋地的預告聲中，美英聯軍周五（12日）終於對頻頻挑機的也門胡塞武裝祭出空襲打擊，也門首都薩那（Sanaa）、港口城市荷台達（Hudaydah）等多地火光熊熊。在空襲數小時前就警告「任何攻擊都將導致更大回應」的胡塞武裝，自2015年起面對多重軍事干預和空襲不但未有消亡，反而愈戰愈強，以昔鑒今，注定不會被嚇倒，其發言人明言，「將繼續瞄準紅海與以色列有聯繫的船隻」。

聲明強調精確、有限、自衛

　　以低成本無人機攪動紅海風雲的胡塞武裝，不單令馬士基等一眾航運巨頭紛紛捨近求遠改道好望角，位於柏林的特斯拉工廠更最新宣布，本月底起暫停生產半個月，原因是運輸時間因紅海衝突延長而導致零件短缺。

 

英國空軍的「颱風」戰機起飛對也門胡塞軍事目標進行精準打擊。（英國國防部）


　　四訪中東的美卿布林肯周一（8日）放狠話警告，胡塞武裝如繼續襲擊商船將面臨「後果」，短短一天後，胡塞武裝周二（9日）晚即在紅海發起迄今為止規模最大的飛彈和無人機襲擊（大部分遭美軍擊落）。緊接周四（11日）晚，英揆辛偉誠召集全體內閣開會，隨即媒體紛紛預告美英聯軍將趁夜空襲也門。


　　一宗提前「走漏風聲」的軍事行動在當地時間周五凌晨如期上演，美英的「大黃蜂」、「颱風」戰機及佛羅裏達號核潛艇全數登場，空襲16個胡塞武裝據點，包括雷達系統、無人機/飛彈發射場、彈藥庫等60餘個目標，但耐人尋味的是，在白宮、唐寧街稍後發布的聲明中，都提及「精確打擊（precision strikes）」、「針對性打擊（targeted strikes）」、「有限、必要、合比例的自衛」、「防禦行動」，避免局勢升級之意溢於言表。

拜登被指違憲，反戰聲浪起

　　現在的問題是，奉行「death to America, death to Israel」的胡塞武裝會以何形式報復？最棘手的一點是，胡塞武裝以「上帝的游擊隊」自居，擁有飛行距離高達2000公里的飛彈，可謂非正規軍中戰力佼佼者；另一方面，該組織既無正式政府架構，又無國家主權背書，意味任何談判或外交解決方案都困難重重。

 

胡塞武裝周二（9日）晚即在紅海發起迄今為止規模最大的飛彈和無人機襲擊。


　　儘管美英今次行動旨在展示「威懾」，但回看2015年沙特、阿聯酋在西方盟友撐腰下，對胡塞武裝發起多次軍事打擊，但胡塞勢力卻愈戰愈強。如今連阿拉伯世界的帶頭大哥沙特也忌憚三分，近月更與其展開談判，最新則呼籲保持克制避免升級。


　　相比胡塞武裝的韌性和硬氣，美國顯然投鼠忌器，總統拜登更因今次空襲行動旋即陷入民主黨黨友的質疑，指控其未經國會授權發起軍事行動屬違憲。早在2020年1月，拜登在時任總統特朗普下令暗殺伊朗二號人物蘇萊曼尼後，曾聲稱「特朗普未經授權，無權將美國帶入跟伊朗的戰爭」。


　　面對內有白宮外、紐約時代廣場的反戰示威，外有俄羅斯乘機就空襲事件召集安理會緊急會議，未知的胡塞報復、未知的紅海襲擊，未知的升級風險，美英「秀肌肉」恐面臨後續騎虎難下。

 

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