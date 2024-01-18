  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】美國消費動力不絕，通脹臨一關鍵不確定

18/01/2024

 

　　當「消費心理疤痕」困擾東方，太平洋對岸的西方卻在假裝「明天永不到來」。美國商務部周三（18日）公布，12月零售銷售按月增0.6%（預期：0.4%），錄三個月最高；亞特蘭大聯儲同日上調第四季GDP增長預測至2.4%，料消費支出貢獻其中1.9個百分點。到底是誰在加持源源不盡的強大購買力？

財富效應、薪資、借貸加持

　　感恩節、聖誕季下的11月、12月，全美假期零售銷售額錄創紀錄的9644億美元。單看12月，飯店酒吧、電子產品、個人護理、汽車的銷售額，按年齊升逾10%，所有類別中僅家具/家居裝修、加油站的銷售額錄按年下跌。

 

感恩節、聖誕季下的11月、12月，全美假期零售銷售額錄創紀錄的9644億美元。


　　錢從何來？首先是財富及漲工資效應。聯儲及財政部去年底發布三年一度的「消費者財務調查」顯示，美國人的財富較大流行前大幅增加，家庭財富中位數三年間增加近5.2萬美元，擁有債券的中產家庭的財富中位數更增加7萬美元。大流行亦令藍領工作供不應求，以髮型師、水喉匠、汽車修理工為例，最新薪資中位數分別達3.4萬、8.3萬、5.2萬美元，按年漲幅高逾兩成。


　　其次是信用卡簽賬及「先買後付」興起。截至11月底，美國消費者信貸餘額正式突破5萬億美元大關，超過45%的美國家庭擁有未償信用卡債務，拖欠率已達到2012年以來最高。另有數據顯示，四分一消費者使用「先買後付」方式消費，僅黑色星期五期間，就有逾7%的線上銷售以此計劃支付。

特朗普預告當選後再加關稅


　　薪資、借貸、財富效應加持的火爆消費能否持續？答案見仁見智，但唯一可以肯定的是，貢獻美國經濟逾七成的消費持續不衰，並非經濟軟著陸的百分百保證，因聯儲此前4次啟動減息前的半年間，零售銷售無不是強勁增長。

 

特朗普橫掃共和黨愛荷華州初選，揚言若當選將對進口商品徵收新關稅


　　消費極具韌性，打亂市場對聯儲降息的預期，而通脹前景卻面臨另一關鍵不確定性－－特朗普捲土重來。在造勢大會上猛烈指摘拜登高通脹的他承諾，一旦當選將對國家經濟進行徹底改革，包括對進口商品徵收新關稅，以及大規模驅逐非法勞工，此兩項被視作將觸發通脹再次升溫。此外，過往共和黨總統當選，美元走勢往往由升轉跌，僅特朗普、小布殊任內就貶值逾9%、28%。


　　另一不詳之兆是，拜登2020年輕微優勢勝出的賓夕法尼亞、北卡羅來納等7大搖擺州，最新民調都顯示其優勢日漸微弱。而為了應對高房租，傳統藍州加州、紐約州去年分別流失18.7萬、30萬人口，而德克薩斯、佛羅里達等傳統紅州則錄人口淨流入，倘若此趨勢持續，預計到2030年，加州、德州將分別減少和增加4個眾議院席位。

 

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

01833

平安好醫生

13.820

異動股

00881

中升控股

14.100

異動股

01146

中國服飾控股

0.070

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01833 平安好醫生
  • 13.840
  • 00881 中升控股
  • 14.080
  • 01146 中國服飾控股
  • 0.070
  • 01968 興紡控股
  • 0.148
  • 01468 京基金融國際
  • 0.360
股份推介
  • 00921 海信家電
  • 19.180
  • 目標︰$22.80
  • 00728 中國電信
  • 3.790
  • 目標︰$4.09
  • 02834 安碩納指一百
  • 317.700
  • 目標︰$340.00
  • 00303 偉易達
  • 45.450
  • 目標︰$60.00
  • 00941 中國移動
  • 65.100
  • 目標︰$68.95
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 278.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 66.650
  • 00005 滙豐控股
  • 58.800
  • 03690 美團－Ｗ
  • 69.650
  • 00001 長和
  • 39.000
報章貼士
  • 00008 電訊盈科
  • 4.130
  • 目標︰$4.95
  • 01443 富臨集團控股
  • 0.191
  • 目標︰--
  • 00512 遠大醫藥
  • 3.630
  • 目標︰$4.60
熱炒概念股
即時重點新聞

18/01/2024 15:03  《Ａ股行情》國家隊挽狂瀾，滬指極端行情曾穿二千八終升0.4%

18/01/2024 14:42  【金融科技獎】史秀美倡增加更多應用場景，令金融科技發展更創新

18/01/2024 13:22  【國際要聞】布林肯專機洩漏氧氣，一度滯留瑞士

18/01/2024 12:14  《午市前瞻》中港股大跌主因對中央政策未明，滙控或再跌寧吼渣打

18/01/2024 12:11  恒指半日升97點報15374，信義光能升4%，華潤萬象跌3%

18/01/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入５９﹒３４億元，買盈富沽小鵬

18/01/2024 08:45  【大行炒Ｄ乜】內險內需齊遭看淡、大和跟進鋰電雙雄

12/01/2024 10:53  《嚟緊炒Ｄ乜》阿里巴巴已築成雙底，長線獲利目標９９銀

18/01/2024 11:48  《財資快訊》美電升報７﹒８１９５，兩周至一年均與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

據報內地嘉實基金裁減港員工，嘉實國際指近期優化團隊結構
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】大行點睇內險股同鋰業股？一表盡掌握
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】美國消費動力不絕，通脹臨一關鍵不確定
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

萬千星輝頒獎典禮2023｜傅嘉莉「最佳女配角」食白果發文：再重新出發！當日為另一件事不開心？粉絲安慰：已經很漂亮了
人氣文章

職場女王．張慧敏 Alison

職場女王Son姐｜遇衰老闆就Hea做？上下不和是攬炒！教管理層一招應對不合作下屬！ 3
人氣文章

陳世味道．陳俊偉

中環美食｜平食Omakase級數刺身！日本鮮魚專門店每月上演原條吞拿魚解體Show！現場歎鮮嫩大中拖羅、限時送牛油燒帆立貝
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

新年EatClean計劃！5個飲食習慣改善健康、有助減脂！這類食物每星期最少吃一次
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

甚麼是Drag Queen? Queen Kong真情剖白心路歷程！變裝唔等於變性、同性戀、人妖！男生化身嬌媚女性跳綱管舞、變主播、牛牛？變裝可更了解自己
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

跟許久不見的前度碰面，該如何反應？分手後不期而遇，得到的只是尷尬
健康好人生 Health Channel
人氣文章
手握力不足 ︳刷牙、扭毛巾手腕痠痛？肌肉變差！研究：60歲後手握力每增1 kg即減13%死亡風險！3步訓練助增肌
人氣文章
消委會3年內接逾500宗醫療儀器投訴！血糖機過期3年照出售、呼吸機零件或致癌2年後才更換、發現是水貨？
人氣文章
醫學研究｜科學界50年來首大突破！瑞士科學家發現新型抗生素消滅特定抗藥性細菌！望研究更多對抗惡菌抗生素
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/01/2024 15:43
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/01/2024 15:43
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/01/2024 15:43
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/01/2024 15:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章財經熱話18/01/2024
據報內地嘉實基金裁減港員工，嘉實國際指近期優化團隊結構
人氣文章大行報告18/01/2024
【大行炒D乜】大行點睇內險股同鋰業股？一表盡掌握
人氣文章FOCUS18/01/2024
【FOCUS】美國消費動力不絕，通脹臨一關鍵不確定
人氣文章財經熱話18/01/2024
美減息預期降溫金價險守2000美元，金礦股連日下挫可以點部署？
人氣文章財經熱話18/01/2024
《午市前瞻》中港股大跌主因對中央政策未明 滙控或再跌寧吼渣打
人氣文章香港要聞18/01/2024
李家超期望新聞工作者團結，將香港獨特優勢展現
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

2024生肖運程Part2: 屬龍、馬多意外？屬蛇、羊多是非？邊個生肖有機會升職？呢個生肖生肖一定要避免水上活動！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金