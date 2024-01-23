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【FOCUS】大招救市需究病因，爺叔「想賺先輸」有啟示

23/01/2024

 

　　標指、道指前後脚刷新歷史新高，A股卻迎來2015年「股災」後最壞開局，港股市值亦竟然遭印度超越。繼周一（22日）國務院常務會議要求「採取更加有力有效措施，著力穩市場、穩信心」後，去年10月引發熱議的「平准基金入市」周二（24日）再傳風聲，刺激恒生科指今早一度急彈逾5%。無論此「強心針」會否在春節前後橫空出世，若要真正標本兼治穩信心，還需先細究股市病因。

表面機構跑路，本質仍是信心

　　稱A股「黑色星期一」定不為過，皆因午後自2時10分起，三大指數突現雪崩式殺跌，5000股盡沒，成交急增。不同於2015年「成也槓桿，敗也槓桿」，2017年的「成也抱團，敗也抱團」，今次A股從去年9月3400點高位拾級而下，並在2024年開年不到一個月接連失守2900、2800點，表面看是融資盤、衍生品平倉，引發機構帶頭跑路，散戶競相贖回，陷入惡性循環愈下跌愈拋售，愈拋售愈下跌。

 

國務院常務會議要求「採取更加有力有效措施，著力穩市場、穩信心」。


　　說到底，本質仍是信心二字，對經濟增長、債務化解、市場監管、賺錢效應、收入預期等的信心。然而，從監管層去年8月推出一攬子政策「活躍資本市場」，到11月中央金融工作會議提出「更好發揮資本市場樞紐功能」，A股都疲不能興，癥結之一就在流動性陷阱。


　　此從人行資產負債表過去5個月（8-12月）擴表達4.89萬億元，幾乎全數為「對其他存款性公司債權」即可見一般。即使央媽通過再貸款、逆回購、SLF、MLF等注入大量基礎貨幣，但M1（流通中現金、企業活期存款）增速卻節節走跌，折射銷售不景、投資低迷。

大手QE有顧慮，惟底線已設定

　　此資金空轉，加上金融領域亂象盤根錯節，令北京對任何大規模QE救市都慎之又慎，個別神秘資金入場是一回事，正式官宣傳聞中的「2萬億」又是另一回事。另一考量則是，外國投資者年初至今已通過滬深港通從A股撤出約42億美元，不少紛紛轉投高歌猛進的日本股市，若經濟前景、盈利預期無實質改善，以平准基金強行拉高指數，恐相當於為外資「做嫁衣」。

 

《繁花》中爺叔稱，「想從股票上賺錢，先要學會輸」。


　　此外，儘管中國誓言努力把消費打造成經濟循環的強大引擎，麥肯錫更預計到2025年，中高收入家庭數、高收入城市數分別將達2億戶、82個，但樓市、股市財富效應的消減將制約內需，而眼下的刺激重點顯然仍在生產端而非消費端。


　　唯一可以肯定的是，國常會繼去年7月31日提及「提振投資者信心」後，今次明言「採取更加有力有效措施」，暗示A股2735點為官方設定的「底線」。對比標指過去一個月的凌厲漲勢大部分來自英偉達、微軟兩隻重磅股，《繁花》中爺叔那句「想從股票上賺錢，先要學會輸」，或更適合2024年的A股。

 

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