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【FOCUS】投機 VS 結構，A股救市斷症或不同

06/02/2024


　　歷史不會重複，但會押韻。A股六連跌周一（5日）低見2635點之際，中證監不到24小時內四度發聲，中央匯金吹響增持ETF號角，2015年的「救市保衛戰」彷彿昨日重現，只待剛剛暴力降準的央媽，會否再次扛起「無限流動性支持」的大旗。今次「千股暴跌」固然也跟平倉踩踏、基金套現、惡意做空等脫不了干係，但相比上一輪栽跟斗在「投機」二字，今次的癥結更多是結構性難題。

跌勢急且深，罪魁禍首有三

　　從3000點保衛戰，到2700點不保，中國股民的心理防線在農曆新年來臨前再刷新崩潰極限。而推動此輪跌勢既急（滬指6個交易日跌逾7%）且深（昨日近2900股跌逾9%）的罪魁禍首，可謂有三。

 

 


　　首當其衝當屬質押盤被動平倉高壓。盡管中證監指，今年至今質押盤強平金額僅2740萬元，但滬深質押股數高達3586億股（截至周一），一旦股價下跌觸及平倉線勢引發巨大踩踏效應，倒逼投資者減倉避險。原因之二是，跌市拖累不少基金淨值紛紛觸及預警線，被迫止損加劇小盤股拋售潮。原因之三則是，部分機構利用轉融通高抛低吸做空融券，甚至同時做空股指期貨對沖，令市場跌勢難止。


　　對此，中證監昨日一邊引導券商等機構增加股權質押的平倉線彈性，一邊警告惡意做空者「傾家蕩產、牢底坐穿」；今日最新再稱，將繼續協調公私募基金、社保年金、險資等機構投資者更大力度入市。

利差、增長、樓市拖累信心

　　俗話說，「能用錢解決的問題都不是問題」，一言概括2015年那輪救市的經驗，可謂「資金入場，全力托市」。截至2018年中，匯金系、證金系、社保系、外匯局系，合計持有的A股市值高達3.3萬億元，相當於當時A股總市值的6%。而今次救市的策略則是主力買入ETF，昨日僅滬深300 ETF就錄淨流入166.51億元。

 

 


　　值得留意的是，今次央媽暫未如2015年7月時發聲向證金公司「提供無限流動性支持」，而上月底盛傳的2萬億平准基金救市方案亦至今未有下文。由此帶出兩個問題，即國家隊手中還有多少彈藥？以及救市會否變相為外資做嫁衣？Wind數據就顯示，過去一年外資累計減持A股高逾78.3億股，至今仍持有約千億股。


　　事實上，今次A股一潰千里固然不完全因為基本面，但究其根源，仍在於中美利差持續、增長預期減速、樓市萎靡不振等結構性難題。而無論是民企在前100家上市公司市值佔比持續下跌，還是關於「讓各類先進優質生產要素，向發展新質生產力順暢流動和高效配置」的定調，以及最新預告對市值龍頭公司重組研究加快審核，或顯示「中國式Magnificent X的概率，更勝「全面牛市」，維穩市下，大中小個股的走勢將顯著分化。

 

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