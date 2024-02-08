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【FOCUS】證券背景新掌門，任務不止提振A股

08/02/2024

經歷四大行背景的第5至第9任主席，中證監在兔年最後一個交易日（7日）前，迎來第10任、亦是首位證券背景的新掌門－－吳清，被稱為「20年來第一次讓內行來領導資本市場」。

　　經歷四大行背景的第5至第9任主席，中證監在兔年最後一個交易日（7日）前，迎來第10任、亦是首位證券背景的新掌門－－吳清，被稱為「20年來第一次讓內行來領導資本市場」。2005年、2009年曾分別執掌中證監風險辦、基金部，今次重返故地可謂駕輕就熟，甚至坊間揣測中證監周二（6日）就融券業務連出三招，即是出自其手筆。


市值一日蒸發近2萬億，引燃歲晚換帥


　　如果說「韓國總統」有全世界最危險職業之稱，那麼「中證監主席」亦應可榮登最多毀譽的職位之一。盡管上證指數過去兩個半交易日（周二至今午）強勢反彈8.6%，但亦僅相當於2006年歷史性大牛市的起點水平。眼見去年7月中央政治局會議吹響「活躍資本市場，提振投資者信心」號角至今已逾半年，周一上演的千股跌停、市值灰飛烟滅近2萬億，終於引燃歲晚換帥，2019年上任的易會滿黯然下台。

 

中證監新主席吳清有「券商屠夫」、「嚴打主任」之稱。


　　中央、國務院不待3月全國人大，即推動黨委書記、主席雙重人事變動，顯然對吳清寄予厚望。在此之前，第5任尚福林、第6任郭樹清、第7任肖鋼、第8任劉士余、第9任易會滿，巧合的分別有農行、建行、中行、農行、工行背景，而吳清是獨有中證監、上交所背景的技術官員。


　　無論是2005年強硬處置31家違規券商（26家破產，5家合併），還是2009年嚴厲整治基金「老鼠倉」，有「券商屠夫」、「嚴打主任」之稱的吳清，上任後重點之一勢是全面強化機構和上市公司監管。


股市攸關打破通縮心態和人幣國際化


　　不過，逐步了結存量融券、嚴懲市場操縱惡意做空、打擊欺詐發行財務造假等，乃刮骨療毒且非一日之功，但要令A股脫胎換骨，卻關乎定位、經濟等更大的制度性系統性問題。

 

肖鋼2013年3月、劉士余2016年2月、易會滿2019年1月上任後，上證都有一波上漲行情。


　　時值國統局今早揭盅的1月CPI，錄連續四個月負增長，且降幅擴大至2009年9月以來最大的0.8%（預期：-0.5%），PPI則連續16個月負增長，對中證監而言，借推動每日實時變動的股市復甦，創造財富效應，盡快打破全社會自我強化的通縮心態，或許是當務之急。此外，掐斷外資連續七個月的淨流出負反饋效應，重拾境外投資者信心對人幣資產的信心，亦攸關人民幣國際化。


　　好消息是，肖鋼2013年3月、劉士余2016年2月、易會滿2019年1月上任後，上證都有一波上漲行情。吳清上任後走勢將如何？其所師承的中國貨幣金融理論先驅周升業教授，「從實務中找問題，從理論上去思考」的理念，曾被吳清稱作治經世濟之學，無論他有何新方法、新工具來應對挑戰，都任重而道遠。

 

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