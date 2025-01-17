今日焦點股 | 中國中免子公司成功中標六家市內免稅店經營權
17/01/2025
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=rCPMltQb5XY
【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！ ► 即睇詳情
17/01/2025
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=rCPMltQb5XY
【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！ ► 即睇詳情
更多今日焦點股
2025-01-17
2025-01-16
2025-01-15
2025-01-14
2025-01-13
2025-01-10
2025-01-09
2025-01-07
延伸閱讀
17/01/2025 10:33 《異動股》中海外、龍湖升逾2%，內地70城房價環比止跌變持平
17/01/2025 09:23 恒指低開23點報19499，靜待內地公布關鍵經濟數據
17/01/2025 10:00 【聚焦數據】內地12月社會消費品零售總額增3.7%，優預期
17/01/2025 10:00 【聚焦數據】內地12月工業增加值增6.2%，大勝預期
17/01/2025 10:00 【聚焦數據】全國12月城鎮調查失業率略擴至5.1%
17/01/2025 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入６２﹒９８億元，買騰訊沽華虹
17/01/2025 08:59 【大行炒Ｄ乜】滙證降潤電至持有，腰斬萬科目標兼降至減持
17/01/2025 11:36 《財資快訊》美電軟報７﹒７８７８，一周拆息與上日維持３﹒２％
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/01/2025 12:31
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/01/2025 12:31
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/01/2025 12:31
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/01/2025 12:16
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|財經熱話17/01/2025
遊戲股｜網易九連升斷纜，看好《漫威爭鋒》帶動收入再炒上？
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF