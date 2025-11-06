  • 會員
今日焦點股 | 銀娛今年第三季淨收益按年上升14%至122億元

06/11/2025

 

今日焦點股 | 銀娛今年第三季淨收益按年上升14%至122億元

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=JHBkV6x77fQ

即時重點新聞

06/11/2025 17:08  《盤後部署》港股彈逾500點惟成交不高料升勢受限，東方電氣前景優厚值得持有

06/11/2025 17:52  《本港樓市》新地雷霆：屯門第16區站第一期項目投資額60億元，將興建中小型單位為主

06/11/2025 16:41  華虹(01347)第三季純利跌逾42%至2572.5萬美元，銷售收入創新高

06/11/2025 16:50  【企業盈警】大家樂(00341)料中期純利按年跌最多70%

06/11/2025 15:51  小馬智行(02026)料最快2028年擁5萬輛Robotaxi，可錄自由現金流正數

06/11/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入５４﹒７９億元，買小鵬汽車沽濰柴動力

06/11/2025 08:40  【大行炒Ｄ乜】港交所績後獲大行升目標，麥格理升級康師傅至跑贏大市

06/11/2025 16:35  《財資快訊》美電軟報７﹒７７４３，一周拆息較上日微軟１３基點

新聞>財經熱話

新地投得港鐵屯門第16區1期項目，雷霆：總投資額60億，將建中小型單位為主新文章
新聞>香港要聞

房委會：下一期居屋綠、白表比例改「五五開」，居屋首次轉讓日期縮短至十年新文章
新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指重上四千點，泰王將首訪中國，華為最薄手機預售新文章
新地投得港鐵屯門第16區1期項目，雷霆：總投資額60億，將建中小型單位為主
