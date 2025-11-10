  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

今日焦點股 | 中國國家能源局發布指導意見，將加快發展礦區光伏風電產業

10/11/2025

 

今日焦點股 | 中國國家能源局發布指導意見，將加快發展礦區光伏風電產業

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=wzKQH-yXJzk

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回今日焦點股

相關資料 - 

異動股

異動股

00966

中國太平

19.070

異動股

06862

海底撈

13.700

異動股

01931

華檢醫療

8.520

更多今日焦點股

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 47,350.78
    +363.68 (+0.774%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,831.82
    +103.02 (+1.531%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 23,523.60
    +519.07 (+2.256%)
精選預託證券 More
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升650.220
變動率︰+2.663%
較港股︰+0.11%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升59.270
變動率︰+2.417%
較港股︰+0.12%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升39.448
變動率︰+2.288%
較港股︰+0.89%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升438.014
變動率︰+2.139%
較港股︰+0.46%
精選中資美股 More
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升132.470
變動率︰+5.168%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰升45.120
變動率︰+3.510%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.215
變動率︰+3.505%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰升25.170
變動率︰+3.410%
精選美股 More
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰升16.315
變動率︰+7.124%
NVDA
英偉達
按盤價(USD)︰升198.920
變動率︰+5.724%
COKE
可口可樂裝瓶
按盤價(USD)︰升145.210
變動率︰+5.393%
AMD
超威半導體
按盤價(USD)︰升244.600
變動率︰+4.736%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 10/11/2025 15:50 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：10/11/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 10/11/2025 15:50 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00966 中國太平
  • 19.070
  • 06862 海底撈
  • 13.700
  • 01931 華檢醫療
  • 8.520
  • 02328 中國財險
  • 19.130
  • 00883 中國海洋石油
  • 22.440
股份推介
  • 06160 百濟神州
  • 195.400
  • 目標︰$215.00
  • 00152 深圳國際
  • 8.450
  • 目標︰$9.50
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 163.400
  • 目標︰$186.20
  • 00027 銀河娛樂
  • 40.240
  • 目標︰$43.90
  • 00874 白雲山
  • 19.830
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 163.400
  • 01024 快手－Ｗ
  • 69.800
  • 00700 騰訊控股
  • 649.500
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.190
  • 00981 中芯國際
  • 74.700
報章貼士
  • 00392 北京控股
  • 35.120
  • 目標︰--
  • 01378 中國宏橋
  • 31.920
  • 目標︰--
  • 02209 喆麗控股
  • 4.750
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

10/11/2025 16:45  《盤後部署》華府將結束停擺恒指升至一個月高，茶百道價殘可吼有望重拾升軌

10/11/2025 18:26  貝殼-W(02423)第三季純利跌36%至7.5億人幣，經調整淨利潤跌28%

10/11/2025 17:44  比亞迪(01211)料明年在港滲透速度更快，冀引入雲巴

10/11/2025 17:49  《中國要聞》國辦出台13項舉措促進民間投資：引導參與低空經濟、商業航天等領域建設

10/11/2025 16:08  《新股掛牌》樂舒適(2698)收高26%，招股價上限定價，每手賺1360元

10/11/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入６６﹒５４億元，買中海油沽阿里

10/11/2025 08:58  【大行炒Ｄ乜】高盛微降美團目標價，國泰海通看好港交所見啡底

10/11/2025 16:30  《財資快訊》美電軟報７﹒７７２９，一周拆息較上日微軟１２基點

專題透視
人氣文章

新聞>香港政情

立法會選舉 | 161名參選人提名裁定有效，政府明日舉辦39場選舉論壇新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中美互停特別港務費，對美出口芬太尼前體列管制，乘用車零售降新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

鋰業股 | 碳酸鋰價四連升贛鋒天齊曾再飆半成，花旗籲買入現價仍有水位？新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

trip.com「雙11」優惠：必搶$111來回東京機票、訂機票或酒店滿2千減$1,111
人氣文章

Foodie What’s On

KFC買一送一優惠！限時5日 4款指定套餐：家鄉雞／香辣脆雞／狂惹香燒雞／巴辣雞腿包
人氣文章

FOCUS

大家樂 | FOCUS | 大家樂盈警「三連」，自救還看網紅化？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

冬日限定美妝盛宴：來自Tom Ford、RMK、Guerlain的節日系列，營造異國浪漫氛圍
人氣文章

Travel & Dining

糖廠街市集啤酒節回歸！30款本地手工啤酒 + 特製 Food Pairing 天書，高空飽覽維港的微醺派對！
人氣文章

港女講男．妮洛

三人行的關係：該守著破碎的婚姻，還是追尋下半生的幸福？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
改善骨盤前傾問題：5個簡易方法減少腰椎彎曲
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
38歲韓國女團成員自爆患臀肌失憶症，坐得致肌肉退化、走路搖晃
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/11/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/11/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/11/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/11/2025 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港政情10/11/2025
立法會選舉 | 161名參選人提名裁定有效，政府明日舉辦39場選舉論壇
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 一周定存合集，港銀加定存息搶客，星展2個月高達...

09/11/2025 10:55

貨幣攻略

美「卡脖」反成助力，中國認清產業方向

07/11/2025 15:47

大國博弈

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區