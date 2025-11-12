  • 會員
今日焦點股 | 京東「雙十一」成交額再創新高，訂單量躍升近60%

12/11/2025

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=nGcvw1ex2as

【說說心理話】照顧者專欄作家：照顧者最需要的，是別人肯定他的付出，及認同他的情緒！分享照顧患認知障礙症長者心得► 即睇

即時重點新聞

12/11/2025 13:13  《異動股》巨星傳奇午後急飆15%，夥宇樹成立合資公司開發IP機器人

12/11/2025 12:45  《午市前瞻》英偉達遭軟銀清倉影響大，阿里股價受壓150元成關鍵

12/11/2025 12:07  恒指半日升166點報26863，內房連日炒起，泡泡瑪特遭唱衰捱沽

12/11/2025 11:52  【新股上市】百利天恒(02615)：延遲在港上市，將於下周一退回申請股款

12/11/2025 11:24  【京東預測】京東明放榜料少賺68%，第三季新業務虧損料見頂蝕近150億人民幣

12/11/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４４﹒６７億元，買小米沽小鵬汽車

12/11/2025 08:46  【大行炒Ｄ乜】摩通削小米目標逾一成半，大摩升小鵬目標一成

12/11/2025 11:38  《財資快訊》美電升報７﹒７７１２，隔夜拆息較上日微升至２﹒…

人氣文章

新聞>中國故事

錢志敏逃亡7年英國獲刑逾11年，日記揭盼做「女王」，逾6萬枚比特幣處置勢受關注 新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

內需股 | 內地擺脫連續通縮兼獲國策加持，內需股乘勢追落後可以點揀？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

新世界 | 據報與潛在外部投資者就融資談判陷入僵局，控制權問題成關鍵新文章
人氣文章

手機情報站．徐帥

$1,399入手HONOR 400 Smart：AI按鍵、智能修圖、強勁電量 越級配置誠意十足
人氣文章

智城物語．方展策

比特幣末日論再起！Google量子晶片比超級電腦快1.3萬倍，Bitcoin加密機制將被完全破解？
人氣文章

政政經經．石鏡泉

AI股翻身
人氣文章

Fashion

Lyst Index 2025 Q3報告出爐：Quiet Luxury仍是時尚主流？COS毛衣、Saint Laurent與The Row Loafer成大熱單品！
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

電影《暴蜂尼亞》：真相與謊言在於人本身所相信的事實 1
人氣文章

ChatENT．月巴氏

仍然是那個女孩
人氣文章
名人逝世 │ 香港資深演員林尚武離世享年75歲，曾患鼻咽癌獲頒十大再生勇士
人氣文章
名人保養 │ 54歲袁詠儀素顏探班張智霖，真實狀態曝光網民讚：依然十分漂亮
人氣文章
秋日素湯推介：蟲草花栗子淮山湯，十一月夏意未去，顛覆秋天的感覺！新文章
人氣文章中國故事12/11/2025
錢志敏逃亡7年英國獲刑逾11年，日記揭盼做「女王」，逾6萬枚比特幣處置勢受關注
人氣文章
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
定期存款 | 一周定存合集，港銀加定存息搶客，星展2個月高達...

09/11/2025 10:55

貨幣攻略

美「卡脖」反成助力，中國認清產業方向

07/11/2025 15:47

大國博弈

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

