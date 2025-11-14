  • 會員
今日焦點股 | 騰訊第三季經調整盈利升18%至705.5億元人幣

14/11/2025

 

今日焦點股 | 騰訊第三季經調整盈利升18%至705.5億元人幣

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=DHP_VPokst8

【你點睇？】您是否也對日本的熊出沒情況感到擔憂？立即投票，讓我們知道您的想法。► 立即讚好

即時重點新聞

14/11/2025 11:25  【數據解讀】首10月固投逾5年最大跌幅，統計局：民間投資放緩，惟結構在優化

14/11/2025 10:00  《異動股》比特幣再跌穿十萬美元惹逾6億美元斬倉，ETF普挫4%

14/11/2025 09:24  美股匯債三殺拖累環球股市，恒指低開412點報26660，僅三藍籌高開

14/11/2025 09:12  《盤前攻略》減息預期大減重創美股，騰訊京東績後受挫港股支持下移

14/11/2025 09:05  【關稅戰】歐盟同意提前至明年開徵小包裹關稅，中國電商料受衝擊

14/11/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出３５﹒２１億元，買阿里沽盈富基金

14/11/2025 08:52  【大行炒Ｄ乜】騰訊績後獲摩通看好上750元，京東績後遭大和削目標一成四

14/11/2025 11:38  《財資快訊》美電軟報７﹒７６８９，隔夜拆息較上日跌４５基點

人氣文章

新聞>開市Good Morning

溫鋼城：港股若回調至兩萬六關樓下可趁低吸納，首選績優股新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

放榜焦點股集體隨市低開，京東、騰訊季績勝預期仍捱沽新文章
人氣文章

新聞>大行報告

大行報告 | 騰訊績後最牛看$820，京東目標價最高$176最熊$111新文章
