今日焦點股 | 騰訊第三季經調整盈利升18%至705.5億元人幣
14/11/2025
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=DHP_VPokst8
14/11/2025
延伸閱讀
14/11/2025 11:25 【數據解讀】首10月固投逾5年最大跌幅，統計局：民間投資放緩，惟結構在優化
14/11/2025 10:00 《異動股》比特幣再跌穿十萬美元惹逾6億美元斬倉，ETF普挫4%
14/11/2025 09:24 美股匯債三殺拖累環球股市，恒指低開412點報26660，僅三藍籌高開
14/11/2025 09:12 《盤前攻略》減息預期大減重創美股，騰訊京東績後受挫港股支持下移
14/11/2025 09:05 【關稅戰】歐盟同意提前至明年開徵小包裹關稅，中國電商料受衝擊
14/11/2025 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流出３５﹒２１億元，買阿里沽盈富基金
14/11/2025 08:52 【大行炒Ｄ乜】騰訊績後獲摩通看好上750元，京東績後遭大和削目標一成四
14/11/2025 11:38 《財資快訊》美電軟報７﹒７６８９，隔夜拆息較上日跌４５基點
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/11/2025 12:18
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/11/2025 12:18
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/11/2025 12:18
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/11/2025 12:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
