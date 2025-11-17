  • 會員
貨幣攻略
貨幣攻略
etnet專輯

今日焦點股 | 據白宮備忘錄稱阿里巴巴向中國軍方提供技術支持

17/11/2025

 

今日焦點股 | 據白宮備忘錄稱阿里巴巴向中國軍方提供技術支持

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=35_LtlQWtMM

相關資料 - 

異動股

異動股

01810

小米集團－Ｗ

41.880

異動股

09988

阿里巴巴－Ｗ

154.000

異動股

01347

華虹半導體

78.600

即時重點新聞

17/11/2025 12:05  吉利汽車(00175)首九月純利跌0.8%至131.1億人幣

17/11/2025 10:35  《異動股》阿里盤中轉升逾1%，千問APP今日上線公測

17/11/2025 10:08  《異動股》中船防務飆近8%，中日局勢轉差軍工股炒作

17/11/2025 10:04  《異動股》聯想集團遭大摩睇淡跌3%，據報存儲晶片價飆嚇怕內地廠商

17/11/2025 09:53  《異動股》寧德時代急跌3%，主要股東黃世霖擬就場外減持A股詢價

17/11/2025 07:53  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１２９億元，買阿里沽國壽

17/11/2025 08:38  【大行炒Ｄ乜】大摩降聯想目標兼降級，富瑞首予買入比電、藍思…

17/11/2025 11:38  《財資快訊》美電軟報７﹒７７２５，隔夜拆息較上日軟２８基點

