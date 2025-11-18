  • 會員
貨幣攻略
今日焦點股 | 攜程第三季淨利潤按年升1.94倍，收入升近16%

18/11/2025

 

今日焦點股 | 攜程第三季淨利潤按年升1.94倍，收入升近16%

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=mTtjcEUk-QM

【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？

異動股

異動股

01060

大麥娛樂

0.880

異動股

00167

萬威國際

3.000

異動股

01810

小米集團－Ｗ

40.720

異動股
  • 01060 大麥娛樂
  • 0.880
  • 00167 萬威國際
  • 2.910
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 40.700
  • 00700 騰訊控股
  • 634.000
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 87.300
  • 00322 康師傅控股
  • 12.150
  • 目標︰--
  • 06618 京東健康
  • 66.900
  • 目標︰$78.00
  • 00144 招商局港口
  • 15.760
  • 目標︰$20.00
  • 00241 阿里健康
  • 5.790
  • 目標︰$6.77
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 11.740
  • 目標︰$12.60
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 156.900
  • 01347 華虹半導體
  • 81.800
  • 00700 騰訊控股
  • 634.000
  • 09992 泡泡瑪特
  • 212.800
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 40.700
  • 00270 粵海投資
  • 7.640
  • 目標︰$8.50
  • 08188 駿傑集團控股
  • 1.080
  • 目標︰--
  • 03998 波司登
  • 5.130
  • 目標︰$6.00
即時重點新聞

18/11/2025 09:28  《異動股》藍籌中國宏橋開市挫近8%，折讓一成配股抽水過百億元

18/11/2025 09:23  恒指低開212點報26172，藍籌宏橋折讓一成抽水百億低開，攜程績後揚

18/11/2025 09:06  【外圍經濟】東京股市和日圓雙雙下挫，日本財相口頭干預匯市

18/11/2025 09:02  《盤前攻略》避險升溫美股再挫，港股料穿50天線展25800防守戰

18/11/2025 08:21  【開市Ｇｏ】聯儲鷹鴿爭鳴道指大挫，小鵬績後ADR挫逾一成，攜程季績佳

18/11/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入８４﹒４８億元，買盈富基金沽贛鋒鋰業

18/11/2025 08:50  【大行炒Ｄ乜】小鵬今季指引遜預期大行微降目標，野村升騰訊目標逾2%

17/11/2025 16:38  《財資快訊》美電升報７﹒７７２７，一周拆息較上日軟至２﹒３…

備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/11/2025 11:20
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/11/2025 11:19
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/11/2025 11:20
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/11/2025 11:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
