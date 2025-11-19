今日焦點股 | 百度第三季經調整盈利按年跌36%至37.7億人幣
19/11/2025
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=H6-RqGijguA
【說說心理話】推崇「是旦主義」！精神科專科醫生許龍杰：不一定要追求完美！人生如「腸粉」，要加上不同醬料，才會有韻味► 即睇
19/11/2025
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=H6-RqGijguA
【說說心理話】推崇「是旦主義」！精神科專科醫生許龍杰：不一定要追求完美！人生如「腸粉」，要加上不同醬料，才會有韻味► 即睇
更多今日焦點股
2025-11-19
2025-11-18
2025-11-17
2025-11-14
2025-11-13
2025-11-12
2025-11-11
2025-11-10
2025-11-07
延伸閱讀
19/11/2025 12:06 小米績後領跌，恒指半日倒跌117點報25812，油金股撐市
19/11/2025 11:44 【特朗普新政】特朗普支持率跌至38%新低，生活成本與愛潑斯坦案引發不滿
19/11/2025 10:10 【新股上市】傳Manner Coffee擬明年來港上市，投資者包括字節跳動及淡馬錫
19/11/2025 09:42 《異動股》開市後小米跌幅急擴至5%，績後大行紛紛下調目標花旗大削兩成
19/11/2025 09:27 《異動股》百度高開逾2%，上季經調整利潤跌36%惟AI收入增長強勁
19/11/2025 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入７４﹒６６億元，買阿里沽中海油
19/11/2025 08:26 【大行炒Ｄ乜】大行齊降小米目標花旗劈逾兩成，對百度後市維持…
19/11/2025 11:37 《財資快訊》美電軟報７﹒７９０５，隔夜拆息較上日跌至１﹒０…
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/11/2025 12:58
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/11/2025 12:58
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/11/2025 12:58
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/11/2025 12:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
即時新聞N
即時報價N
指數N