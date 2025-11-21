  • 會員
今日焦點股 | 網易第三季經調整純利升26.7%至95億人幣，收入增8%

21/11/2025

 

今日焦點股 | 網易第三季經調整純利升26.7%至95億人幣，收入增8%

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=FO8f8Vzzzg

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

相關資料 - 

異動股

異動股

02318

中國平安

56.700

異動股

03690

美團－Ｗ

95.400

異動股

07388

ＸＩ二南英偉

21.940

延伸閱讀

  • 02318 中國平安
  • 56.750
  • 03690 美團－Ｗ
  • 95.850
  • 07388 ＸＩ二南英偉
  • 22.000
  • 01172 融太集團
  • 0.046
  • 01209 華潤萬象生活
  • 43.660
  • 00992 聯想集團
  • 9.590
  • 目標︰$11.40
  • 00941 中國移動
  • 86.050
  • 目標︰$94.00
  • 00322 康師傅控股
  • 11.950
  • 目標︰--
  • 06618 京東健康
  • 62.650
  • 目標︰$78.00
  • 00144 招商局港口
  • 15.530
  • 目標︰$20.00
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 37.600
  • 09992 泡泡瑪特
  • 193.000
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 148.200
  • 00700 騰訊控股
  • 611.000
  • 01024 快手－Ｗ
  • 62.850
  • 00902 華能國際電力股份
  • 6.240
  • 目標︰$8.00
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.880
  • 目標︰--
  • 02517 鍋圈
  • 3.830
  • 目標︰$4.10
即時重點新聞

21/11/2025 10:58  《Ａ股行情》滬綜指跌幅擴至逾2%，創一個月新低，創業板指挫3.65%

21/11/2025 09:24  美股弱勢不改觸發亞太股市震盪，恒指低開375點報25460即穿百天線，僅三藍籌高開

21/11/2025 10:30  【美國議息】聯儲局一日內三高層唱白宮反調，12月議息陷嚴重分歧

21/11/2025 09:35  《異動股》英偉達績後仍遭拋重創環球股市信心，科指急挫2.7%成份股全跌

21/11/2025 09:41  《異動股》贛鋒鋰業挫一成，廣期所上調手續費碳酸鋰期貨即跌6%

21/11/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１６０億元，買盈富基金沽小米

21/11/2025 08:50  【大行炒Ｄ乜】聯想績後遭摩通降評級至中性，領展同被摩通看淡

21/11/2025 09:40  《財資快訊》美電升報７﹒７８７８，一個月拆息上日報２﹒４１％

人氣文章

新聞>財經熱話

異動股 | 比特幣狂瀉不止高位累挫三成曾見86100，ETF跌逾5%新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指 | 美股弱勢不改觸發亞太股市震盪，恒指低開375點報25460即穿百天線，僅三藍籌高開新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

提振內房 | 溫鋼城：貼息有利刺激換樓需求 但未必長遠利好新文章
人氣文章

Foodie What’s On

KFC買一送一優惠！限時5日 4款指定套餐：家鄉雞／香辣脆雞／狂惹香燒雞／巴辣雞腿包
人氣文章

Foodie What’s On

KFC買一送一優惠！限時5日 4款指定套餐：家鄉雞／香辣脆雞／狂惹香燒雞／巴辣雞腿包
人氣文章

政政經經．石鏡泉

AI股翻身
人氣文章

電影寓言．朱相楠

《小人物之歌》口碑不似預期：是觀眾刻薄，還是大師冷淡？
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

不只有女生才會缺乏維他命B12！營養師拆解5個高風險群組+早期症狀，購買補充劑前注意這件事！
人氣文章

Art & Living

「西九夜延場」愈夜愈有機？專訪表演藝術行政總監，在茶館劇場實踐藝術生活化
濕疹食療推薦｜濕疹、蕁麻疹與免疫腸胃有關，中醫推介1款茶飲助改善皮膚問題
人氣文章
步數愈多腦退化愈慢？研究：每日這步數大腦年輕7年、失智風險降54%
人氣文章
名人健康 │ 54歲張文慈繼母離世返港陪父親，成長坎坷曾遭性侵影響星途
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/11/2025 11:28
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/11/2025 11:28
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/11/2025 11:28
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/11/2025 11:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
人氣文章財經熱話21/11/2025
異動股 | 比特幣狂瀉不止高位累挫三成曾見86100，ETF跌逾5%
撲朔迷離的愛潑斯坦檔案

20/11/2025 13:39

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

