  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯

今日焦點股 | 小米上周五斥3億元回購800萬股，每股最高價38.04元

24/11/2025

 

今日焦點股 | 小米上周五斥3億元回購800萬股，每股最高價38.04元

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=OTBHE8zrrtA

【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即讚好

返回今日焦點股

相關資料 - 

異動股

異動股

00317

中船防務

16.780

異動股

02828

恒生中國企業

92.640

異動股

01632

民商創科

0.070

更多今日焦點股

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 46,448.27
    +202.86 (+0.439%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,705.12
    +102.13 (+1.547%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 22,872.01
    +598.92 (+2.689%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升6.965
變動率︰+2.908%
較港股︰-4.85%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升79.848
變動率︰+2.703%
較港股︰+1.07%
00001 長和
按盤價(HKD)︰升54.789
變動率︰+2.326%
較港股︰+0.16%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升629.059
變動率︰+2.265%
較港股︰+0.73%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升33.510
變動率︰+8.376%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升119.210
變動率︰+7.445%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升26.380
變動率︰+6.802%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升160.730
變動率︰+5.100%
精選美股 More
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰升417.780
變動率︰+6.825%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升255.970
變動率︰+6.472%
GOOG
谷歌-C
按盤價(USD)︰升318.470
變動率︰+6.281%
AMD
超威半導體
按盤價(USD)︰升215.050
變動率︰+5.530%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 24/11/2025 19:36 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：25/11/2025 08:20
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 24/11/2025 19:36 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00317 中船防務
  • 16.780
  • 02828 恒生中國企業
  • 92.640
  • 01632 民商創科
  • 0.070
  • 02359 藥明康德
  • 106.700
  • 02410 同源康醫藥－Ｂ
  • 12.410
股份推介
  • 00939 建設銀行
  • 8.210
  • 目標︰$9.50
  • 02161 健倍苗苗
  • 3.000
  • 目標︰$3.50
  • 00992 聯想集團
  • 9.740
  • 目標︰$11.40
  • 00941 中國移動
  • 87.600
  • 目標︰$94.00
  • 00322 康師傅控股
  • 12.020
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.500
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.110
  • 00005 滙豐控股
  • 107.300
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 38.660
  • 00001 長和
  • 54.700
報章貼士
  • 00321 德永佳集團
  • 0.980
  • 目標︰--
  • 02161 健倍苗苗
  • 3.000
  • 目標︰--
  • 02057 中通快遞－Ｗ
  • 149.400
  • 目標︰$164.00
熱炒概念股
即時重點新聞

25/11/2025 07:53  《國金頭條》AI熱潮重燃，中美元首通話，納指飆近600點

25/11/2025 08:02  寧德時代(03750)股東黃世霖售1%股權，套現逾171億元人民幣

25/11/2025 07:54  優必選(9880)再啟配股抽水，擬折讓11%配股淨籌30.6億元作收購及還債

25/11/2025 08:07  【大國博弈】習特通話穩住中美關係，特朗普應邀明年4月訪華

25/11/2025 08:04  【大國博弈】習近平與特朗普通話，重申台灣回歸是戰後國際秩序的重要組成

25/11/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入８５﹒７１億元，買阿里沽中芯

24/11/2025 08:43  【大行炒Ｄ乜】摩通大升百度目標逾七成兼升級，野村削舜宇目標四成兼降級

24/11/2025 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒７８２９，一周拆息較上日微升１１基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

中原施永青︰料樓價三年內由低位反彈逾四成，新升浪可持續六年反彈達85%新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中日韓領導人峰會未有期，阿里千問首周下載破千萬新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

芯片股 | 傳美國考慮批准英偉達對華出口H200芯片，中芯華虹逆市下挫可趁機吸？新文章
品味生活
生活
人氣文章

Member Zone

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！
人氣文章

足球俱樂部．主教練

阿仙奴強勢，新特蘭主場求和；曼城功力強，利物浦攻守失據
人氣文章

Shopping What’s On

十五運會特許商品開賣｜球類公仔盲盒＋運動巾＋別注版XO醬禮盒登場
DIVA CHANNEL
人氣文章

Travel & Dining

糖廠街市集啤酒節回歸！30款本地手工啤酒 + 特製 Food Pairing 天書，高空飽覽維港的微醺派對！
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

De Beers新推ORIGIN計劃，揭示鑽石身世之謎！產地如何影響寶石價值？
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

不只有女生才會缺乏維他命B12！營養師拆解5個高風險群組+早期症狀，購買補充劑前注意這件事！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
潤膚露測試｜9成樣本含致敏成分，11款安全名單公開
人氣文章
天氣乾燥，常被電到！「身體靜電」暗藏6大健康警號，教你8招KO靜電
人氣文章
加強改善骨盤前傾問題：5個腹部練習+1個放鬆動作助你矯正體態
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/11/2025 08:36
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/11/2025 08:36
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/11/2025 08:36
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/11/2025 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話24/11/2025
中原施永青︰料樓價三年內由低位反彈逾四成，新升浪可持續六年反彈達85%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

高市 | FOCUS | 21萬億刺激恐催命，高市豪賭火燒連...

21/11/2025 14:01

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區