今日焦點股 | 小米上周五斥3億元回購800萬股，每股最高價38.04元
24/11/2025
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=OTBHE8zrrtA
24/11/2025
延伸閱讀
25/11/2025 07:53 《國金頭條》AI熱潮重燃，中美元首通話，納指飆近600點
25/11/2025 08:02 寧德時代(03750)股東黃世霖售1%股權，套現逾171億元人民幣
25/11/2025 07:54 優必選(9880)再啟配股抽水，擬折讓11%配股淨籌30.6億元作收購及還債
25/11/2025 08:07 【大國博弈】習特通話穩住中美關係，特朗普應邀明年4月訪華
25/11/2025 08:04 【大國博弈】習近平與特朗普通話，重申台灣回歸是戰後國際秩序的重要組成
25/11/2025 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入８５﹒７１億元，買阿里沽中芯
24/11/2025 08:43 【大行炒Ｄ乜】摩通大升百度目標逾七成兼升級，野村削舜宇目標四成兼降級
24/11/2025 16:25 《財資快訊》美電升報７﹒７８２９，一周拆息較上日微升１１基點
