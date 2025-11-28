  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

今日焦點股 | 萬科據報被至少兩家中資銀行拒絕提供短期貸款

28/11/2025

 

今日焦點股 | 萬科據報被至少兩家中資銀行拒絕提供短期貸款

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=Ru60zklUFf4

【你點睇？】古埃及展周末現排隊亂象，館方終允退票，及延長開放時間，你認為館方處理手法是否適當？► 立即投票

返回今日焦點股

相關資料 - 

異動股

異動股

01209

華潤萬象生活

44.520

異動股

01928

金沙中國有限公司

21.160

異動股

01939

上善黃金

4.850

更多今日焦點股

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01209 華潤萬象生活
  • 44.560
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 21.140
  • 01939 上善黃金
  • 4.890
  • 02238 廣汽集團
  • 3.910
  • 08146 怡園酒業
  • 0.230
股份推介
  • 01801 信達生物
  • 94.000
  • 目標︰$109.10
  • 00780 同程旅行
  • 21.860
  • 目標︰--
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 40.940
  • 目標︰$47.50
  • 03692 翰森製藥
  • 40.020
  • 目標︰--
  • 00939 建設銀行
  • 8.170
  • 目標︰$9.50
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 152.700
  • 00700 騰訊控股
  • 611.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 40.940
  • 01398 工商銀行
  • 6.450
  • 00823 領展房產基金
  • 36.680
報章貼士
  • 00400 硬蛋創新
  • 3.020
  • 目標︰$3.15
  • 01368 特步國際
  • 5.610
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 374.400
  • 目標︰$425.00
熱炒概念股
即時重點新聞

28/11/2025 10:26  《異動股》廣汽漲一成，據報埃安首款增程車型i60月銷目標至少1萬輛

28/11/2025 09:52  《異動股》萬科股價跌2%債價續崩，據報被至少兩家中資銀行拒絕放貸

28/11/2025 09:24  恒指11月最後交易日高開65點報26011，阿里反彈友邦低開

28/11/2025 09:20  《新股掛牌》海偉股份首掛開低逾5%，破發每手蝕156元

28/11/2025 07:56  《國金頭條》感恩節美國休市一天，特朗普稱股市將續創新高

28/11/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１３﹒２８億元，買阿里沽小米

28/11/2025 08:48  【大行炒Ｄ乜】大摩削泡泡瑪特目標一成半，制裁風險下野村照升藥明系目標

28/11/2025 09:36  《財資快訊》美電升報７﹒７８０５，一年拆息上日報３﹒２７％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

盤前攻略 | 美股休市歐洲三大指數靠穩 恒指升勢減弱料反覆走軟新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

美股 | 感恩節美國休市一天，特朗普稱股市將續創新高新文章
人氣文章

新聞>今日焦點股

今日焦點股 | 萬科據報被至少兩家中資銀行拒絕提供短期貸款新文章
品味生活
生活
人氣文章

市場最熱點

溫傑星期四｜理想業績見紅惟股價反覆 點部署？IPO遇見小麵入場費3555元起！｜跟進Google最新進展！新文章
人氣文章

基金債券攻略．凌風

16厘息的派息ETF新文章
人氣文章

我要退休．羅國森

股神退休了？！ 1
DIVA CHANNEL
人氣文章

電影寓言．朱相楠

Netflix《科學怪人》：久違的黑暗童話
人氣文章

Watch & Jewelry Feature

當黃金鑽石遇上非傳統材質：「雕塑系」高級珠寶VHERNIER亞洲首店抵港，帶來極簡奢華的意式美學！
人氣文章

Travel & Dining Feature

Winter Bar Hopping：天際泳池醉人景致 Kimpton Swim Club、簡約現代小酌 Mius，今季特色酒吧新寵！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
肝癌 │ 女子不飲酒仍患肝癌擴散肺部，醫生揭常吃1款早餐暗藏致癌物新文章
人氣文章
心血來潮挑戰自我 創意素食譜：蔬菜午餐肉做法分享
人氣文章
名人健康｜61歲林雪臉現大片黑斑，網民憂糖尿病、心血管病警號
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/11/2025 10:54
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/11/2025 10:54
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/11/2025 10:54
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/11/2025 10:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話28/11/2025
盤前攻略 | 美股休市歐洲三大指數靠穩 恒指升勢減弱料反覆走軟
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美日扯貓尾，紅顏終薄命

27/11/2025 14:46

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區