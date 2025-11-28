今日焦點股 | 萬科據報被至少兩家中資銀行拒絕提供短期貸款
28/11/2025
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=Ru60zklUFf4
【你點睇？】古埃及展周末現排隊亂象，館方終允退票，及延長開放時間，你認為館方處理手法是否適當？► 立即投票
28/11/2025
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=Ru60zklUFf4
【你點睇？】古埃及展周末現排隊亂象，館方終允退票，及延長開放時間，你認為館方處理手法是否適當？► 立即投票
更多今日焦點股
2025-11-28
2025-11-27
2025-11-26
2025-11-25
2025-11-24
2025-11-21
2025-11-20
2025-11-19
2025-11-18
延伸閱讀
28/11/2025 10:26 《異動股》廣汽漲一成，據報埃安首款增程車型i60月銷目標至少1萬輛
28/11/2025 09:52 《異動股》萬科股價跌2%債價續崩，據報被至少兩家中資銀行拒絕放貸
28/11/2025 09:24 恒指11月最後交易日高開65點報26011，阿里反彈友邦低開
28/11/2025 09:20 《新股掛牌》海偉股份首掛開低逾5%，破發每手蝕156元
28/11/2025 07:56 《國金頭條》感恩節美國休市一天，特朗普稱股市將續創新高
28/11/2025 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入１３﹒２８億元，買阿里沽小米
28/11/2025 08:48 【大行炒Ｄ乜】大摩削泡泡瑪特目標一成半，制裁風險下野村照升藥明系目標
28/11/2025 09:36 《財資快訊》美電升報７﹒７８０５，一年拆息上日報３﹒２７％
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/11/2025 10:54
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/11/2025 10:54
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/11/2025 10:54
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/11/2025 10:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|財經熱話28/11/2025
盤前攻略 | 美股休市歐洲三大指數靠穩 恒指升勢減弱料反覆走軟
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
即時新聞N
即時報價N
指數N