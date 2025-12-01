今日焦點股 | 美團第三季轉錄經調整虧損160億元人幣
01/12/2025
立即去片：https://www.youtube.com/live/H00Jd2dbZCs?si=qhb_NwI1jYCIOIou
01/12/2025
立即去片：https://www.youtube.com/live/H00Jd2dbZCs?si=qhb_NwI1jYCIOIou
01/12/2025 12:55 澳門11月博彩收入210.9億澳門元，按年升14.4%
01/12/2025 12:45 《午市前瞻》美團季績重返虧損，專家料最壞情況已過惟仍存隱患
01/12/2025 12:06 恒指半日升209點報26068，阿里舜宇盤中彈起，穩定幣概念捱沽
01/12/2025 11:10 鄭家純據報尋求出售瑰麗酒店部分資產
01/12/2025 10:16 《異動股》九置飆逾3%領漲地產股，特朗普放風已定好聯儲局主席繼任人選
01/12/2025 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入２７﹒２７億元，買阿里沽中芯
01/12/2025 08:56 【大行炒Ｄ乜】美團績後被多行降目標，中信里昂急削泡泡瑪特目標價近18%
01/12/2025 09:40 《財資快訊》美電升報７﹒７８７１，一年拆息上日報３﹒２４％
