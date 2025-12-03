今日焦點股 | 京東獲得Ceconomy 59.8%的股本及表決權
03/12/2025
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=KAszoD5kvwk
【你點睇？】入場更容易？從股票每手股數到期貨合約大小，降低入場門檻會否增加你的投資意欲？► 立即投票
03/12/2025
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=KAszoD5kvwk
【你點睇？】入場更容易？從股票每手股數到期貨合約大小，降低入場門檻會否增加你的投資意欲？► 立即投票
更多今日焦點股
2025-12-03
2025-12-02
2025-12-01
2025-11-28
2025-11-27
2025-11-26
2025-11-25
2025-11-24
2025-11-21
延伸閱讀
03/12/2025 16:58 《盤後部署》成交萎縮恒指失守兩平均線，中電信現頭肩底可吼
03/12/2025 17:14 【宏福苑大火】死亡人數增至159人，年齡最少為1歲
03/12/2025 15:20 【宏福苑大火】保監局成立專責小組，目前找到約1100張產險保單及7600張壽險保單
03/12/2025 18:35 惠譽列萬科(02202)至負面評級觀察名單，表明不良債務交換風險上升
03/12/2025 14:27 南非Naspers旗下Prosus過去數月曾減持美團及騰訊，公司稱出售有欠潛力投資
03/12/2025 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流入２２﹒７９億元，買小米沽騰訊
03/12/2025 08:54 【大行炒Ｄ乜】摩通升滙控目標價至138元，高盛升阿里健康目標一成
03/12/2025 16:30 《財資快訊》美電軟報７﹒７８３７，一周拆息較上日升至１﹒６…
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/12/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/12/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/12/2025 22:11
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/12/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
即時新聞N
即時報價N
指數N