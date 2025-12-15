  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

今日焦點股 | 萬科12月15日到期的20億元債券展期議案遭全體持有人否決

15/12/2025

 

今日焦點股 | 萬科12月15日到期的20億元債券展期議案遭全體持有人否決

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=BD52DVLFrJ8

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回今日焦點股

相關資料 - 

異動股

異動股

06979

珍酒李渡

7.910

異動股

00753

中國國航

6.370

異動股

02592

撥康視雲－Ｂ

5.610

更多今日焦點股

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 48,416.56
    -41.49 (-0.086%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,816.51
    -10.90 (-0.160%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 23,057.41
    -137.76 (-0.594%)
精選預託證券 More
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升65.021
變動率︰+3.596%
較港股︰-0.35%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升80.527
變動率︰+3.217%
較港股︰-0.15%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰跌96.967
變動率︰-2.044%
較港股︰+0.48%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌7.004
變動率︰-8.337%
較港股︰-0.79%
精選中資美股 More
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌11.230
變動率︰-2.433%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌150.090
變動率︰-3.591%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰跌23.300
變動率︰-3.918%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰跌118.830
變動率︰-4.944%
精選美股 More
GME
遊戲驛站
按盤價(USD)︰升22.090
變動率︰+4.051%
UBER
優步
按盤價(USD)︰跌81.860
變動率︰-3.819%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌250.420
變動率︰-6.371%
AMC
AMC院線
按盤價(USD)︰跌1.970
變動率︰-7.075%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 15/12/2025 17:37 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：15/12/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 15/12/2025 17:37 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 06979 珍酒李渡
  • 7.910
  • 00753 中國國航
  • 6.370
  • 02592 撥康視雲－Ｂ
  • 5.610
  • 01520 天機控股
  • 1.000
  • 03360 遠東宏信
  • 8.530
股份推介
  • 02840 ＳＰＤＲ金
  • 3,105.000
  • 目標︰$3200.00
  • 00152 深圳國際
  • 8.300
  • 目標︰$10.00
  • 00005 滙豐控股
  • 116.200
  • 目標︰$114.80或以上
  • 01336 新華保險
  • 50.950
  • 目標︰--
  • 02382 舜宇光學科技
  • 66.400
  • 目標︰$84.90
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 148.600
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 41.840
  • 09992 泡泡瑪特
  • 190.700
  • 00005 滙豐控股
  • 116.200
  • 00358 江西銅業股份
  • 34.660
報章貼士
  • 02193 萬景控股
  • 0.224
  • 目標︰--
  • 01072 東方電氣
  • 24.200
  • 目標︰$26.50
  • 01347 華虹半導體
  • 67.300
  • 目標︰$80.35
熱炒概念股
即時重點新聞

15/12/2025 16:50  《盤後部署》內地「三頭馬車」遜預期恒指急吐，提振內需九毛九搏反彈

15/12/2025 18:01  騰訊(00700)今斥6.4億元回購105.1萬股

15/12/2025 18:35  《新股上市》果下科技暗盤收高逾88%，每手賺1770元

15/12/2025 16:18  《強積金》積金局：目標「積金易」平台5年至少節省300億元，明年中前所有強積金計劃將加入

15/12/2025 13:38  【新股上市】集成電路龍頭豪威傳預路演，集資10億美元

15/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒５４億元，買小米沽騰訊

15/12/2025 08:44  【大行炒Ｄ乜】花旗上調安踏李寧目標價，高盛恢復點評本地地產股

15/12/2025 16:38  《財資快訊》美電軟報７﹒７８１８，一周拆息較上日微軟至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

強積金 | 積金局：目標「積金易」平台5年至少節省300億元，明年中前所有強積金計劃將加入新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 消費增速近三年低，70城樓價降幅三個月大，股跌匯漲新文章
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 南商3個月港元定存年息達3.38厘，恒生加至3厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂假期

聖誕市集2025︱東薈城x Pinkoi 過百本地海外原創好物＋聖誕版禮盒＋限定雪糕＋免費試飲
人氣文章

購物兵團

香港機場購物，送高達$3,000國泰機票禮券！聖誕限定：免費Läderach朱古力、Slowood軟雪糕半價新文章
人氣文章

玩樂假期

聖誕好去處2025｜男人的浪漫！荃新天地 KYUBI x 高達 Pop-up Store、1.8米高元祖高達及死神高達登場
DIVA CHANNEL
人氣文章

Travel & Dining Feature

浪漫精緻聖誕大餐2025：正宗意大利托斯卡尼體驗／維港高空醉人夜色／經典高級扒房，踏上奢華感官饗宴！
人氣文章

先行入手．Onki Chan

日系平價時尚戰：木村拓哉和孫藝珍都愛穿 FamilyMart 橫間襪？LAWSON、 台灣 7‑11 也加入戰場！
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

展覽「藝脈新生」：文人石的時光繡語——記飄雅活藝跨界作品
健康好人生 Health Channel
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
長時間鉤織容易肩頸痛、手指痠脹，中醫針灸有效治療勞損，4招調理繼續享受手作樂趣 1
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/12/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/12/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/12/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/12/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話15/12/2025
強積金 | 積金局：目標「積金易」平台5年至少節省300億元，明年中前所有強積金計劃將加入
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 南商3個月港元定存年息達3.38厘，恒生加至3...

15/12/2025 17:03

貨幣攻略

阻擊日軍國主義，中國可打琉球牌

12/12/2025 12:08

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區