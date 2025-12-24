  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

今日焦點股 | 黃金、白銀、倫銅價格創新高

24/12/2025

 

今日焦點股 | 黃金、白銀、倫銅價格創新高

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=D_rfC2HiURw

樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情

返回今日焦點股

相關資料 - 

異動股

異動股

09636

九方智投（一百）

50.500

異動股

02506

訊飛醫療科技

72.000

異動股

02202

萬科企業

3.390

更多今日焦點股

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 48,731.81
    +289.40 (+0.597%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,932.12
    +22.33 (+0.323%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 23,613.31
    +51.46 (+0.218%)
精選預託證券 More
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升411.584
變動率︰+1.066%
較港股︰+0.39%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升83.495
變動率︰+0.822%
較港股︰+0.29%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰跌7.547
變動率︰-0.716%
較港股︰-0.17%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌6.757
變動率︰-12.179%
較港股︰-5.10%
精選中資美股 More
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升113.440
變動率︰+1.231%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰升23.500
變動率︰+1.162%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰升49.050
變動率︰+1.113%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌10.970
變動率︰-1.171%
精選美股 More
NKE
耐克
按盤價(USD)︰升60.010
變動率︰+4.656%
GOLD
Gold.com Inc.
按盤價(USD)︰升34.800
變動率︰+3.142%
NVAX
諾瓦瓦克斯醫藥
按盤價(USD)︰升6.940
變動率︰+2.059%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰升32.750
變動率︰+1.425%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 24/12/2025 13:17 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：24/12/2025 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 24/12/2025 13:17 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09636 九方智投（一百）
  • 50.500
  • 02506 訊飛醫療科技
  • 72.000
  • 02202 萬科企業
  • 3.390
  • 00917 趣致集團
  • 22.800
  • 02661 輕鬆健康
  • 66.800
股份推介
  • 01093 石藥集團
  • 8.770
  • 目標︰$9.70
  • 02097 蜜雪集團
  • 421.800
  • 目標︰--
  • 09633 農夫山泉
  • 48.620
  • 目標︰$56.00
  • 01346 利華控股集團
  • 1.480
  • 目標︰$2.00
  • 00291 華潤啤酒
  • 27.320
  • 目標︰$29.40
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 123.800
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 146.000
  • 00941 中國移動
  • 82.800
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 39.220
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.130
報章貼士
  • 09880 優必選
  • 109.500
  • 目標︰$150.00
  • 00148 建滔集團
  • 28.740
  • 目標︰$30.00
  • 06082 壁仞科技
  • --
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

24/12/2025 13:00  《盤後部署》貴金屬年底爆發，專家料來年銅價升最急，金銀慢升但夠穩

24/12/2025 12:15  恒指半日市升44點收報25818，成交不足千億，中芯喜漲滙控續破頂

24/12/2025 11:01  【特朗普當政】新一批淫媒檔案公布，特朗普被接揭多次乘搭愛潑斯坦私人飛機

24/12/2025 10:19  《異動股》敲響聖誕鐘滙控再升1%破頂，假期前金融及防守板塊受捧

24/12/2025 10:03  消息指貝萊德、MSC潛在放棄長和港口交易，因中遠海運集團要求多數權益

24/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出１１﹒７５億元，買中芯沽中移動

24/12/2025 08:54  【大行炒Ｄ乜】花旗腰斬萬科目標近五成兼降評級，大摩微降快手目標價

24/12/2025 16:35  《財資快訊》美電升報７﹒７７６３，一周拆息較上日飆至４﹒４％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指六連漲，人幣五連升破7.02關，北京調整住房限購政策新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

回顧展望－息息相關 | 明年看好本地銀行股，非利息收入成亮點，港銀整體經營勢頭維持穩定新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

回顧展望－恒生私有化 | 滙控豪擲千億私有化恒生，「恒生指數」再無恒生？新文章
品味生活
生活
人氣文章

銷售達人．梁子驄 Brian

銷售培訓解碼︱為何培訓學而不用？破解團隊知行不一困境 新文章
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

桃花妝容教學︱光影修容提升人緣＋立體鼻樑顯自信＋卧蠶妝吸引異性
人氣文章

台灣熱話．姚超文

懶理撫慰悲劇，綠營極速甩鍋 1
DIVA CHANNEL
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

趙露思「蘋果水」養顏秘方，從內服到外用的美顏小秘密
人氣文章

Fashion Feature

Gifts for Him：為他送上實用又有型的聖誕禮物！來自IWC、TUMI、DETERMINANT等的4大驚喜推薦
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

尖沙咀人氣東京居酒屋過江龍！感受傳統日式「搗年糕」歡樂氣氛、必食甘香入味燒慢煮牛肋肉
健康好人生 Health Channel
人氣文章
致癌習慣 │ 26歲女子睡前玩手機驚患甲狀腺癌，醫生揭致命警告
人氣文章
富豪回春｜48歲富豪抗衰老最新容貌曝光，宣告2039年前讓人類永生
人氣文章
攜手前進 締造未來新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/12/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/12/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/12/2025 18:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/12/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事24/12/2025
神州經脈 | 滬指六連漲，人幣五連升破7.02關，北京調整住房限購政策
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

平安夜拷問和平，阿桑奇撕開今屆和平獎的真面目

24/12/2025 17:23

大國博弈

回顧展望－息息相關 | 明年看好本地銀行股，非利息收入成亮點...

24/12/2025 14:51

回顧25 展望26

日本加息不會觸發東南亞危機

22/12/2025 11:19

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區