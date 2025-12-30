  • 會員
今日焦點股 | 中芯國際購中芯北方49%股權最終作價406億人幣

30/12/2025

 

今日焦點股 | 中芯國際購中芯北方49%股權最終作價406億人幣

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=JOrnl3V-k8w

【你點睇？】市民質疑當局准南下粵車採用「黑玻璃」屬雙重標準，運輸署指短暫逗留車輛不適用本地要求，你是否認同運輸署說法？

異動股

異動股

00241

阿里健康

5.210

異動股

02179

瑞科生物－Ｂ

3.550

異動股

01725

中國技術集團

1.000

  • 道瓊斯工業平均指數
    升 48,149.30
    +86.01 (+0.179%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,839.92
    -5.58 (-0.082%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 23,193.59
    -48.40 (-0.208%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升13.151
變動率︰+13.747%
較港股︰+5.29%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升625.991
變動率︰+4.964%
較港股︰+0.48%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升83.673
變動率︰+4.704%
較港股︰+0.45%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升67.313
變動率︰+2.980%
較港股︰+0.77%
精選中資美股 More
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升148.603
變動率︰+13.733%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升38.350
變動率︰+9.885%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.095
變動率︰+9.115%
NTES 網易
按盤價(USD)︰升148.300
變動率︰+7.761%
精選美股 More
ASML 阿斯麥
按盤價(USD)︰升1,166.450
變動率︰+9.028%
INTC 英特爾
按盤價(USD)︰升39.155
變動率︰+6.111%
NVAX 諾瓦瓦克斯醫藥
按盤價(USD)︰升7.120
變動率︰+5.952%
TSM 台積電
按盤價(USD)︰升318.695
變動率︰+4.872%
即時重點新聞

02/01/2026 17:10  《盤後部署》港股落鑊低成交炒高707點，百度雙重利好股價料未升完

02/01/2026 17:04  【地皮截標】地政總署︰佐敦谷住宅地共接獲8份標書

02/01/2026 16:43  《本港經濟》11月零售業總銷貨價值臨時統計按年升6.5%，低過市場預期

02/01/2026 16:08  《本港樓市》中原CCL報144.11點按周升0.38%，2025年全年累升4.7%

02/01/2026 16:08  《新股掛牌》GPU第一股壁仞科技首掛盤中曾翻倍，收高76%惟低於開市價，每手賺2972元

02/01/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３４﹒４９億元，買招行沽紫金

02/01/2026 08:58  【大行炒Ｄ乜】中國銀河恢復點評車股及內銀股，花旗維持小米目標

02/01/2026 16:35  《財資快訊》美電升報７﹒７９０４，一周拆息較上日跌至２﹒５…

