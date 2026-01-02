  • 會員
今日焦點股 | 百度建議分拆人工智能晶片附屬公司昆侖芯在港交所主板獨立上市

02/01/2026

 

今日焦點股 | 百度建議分拆人工智能晶片附屬公司昆侖芯在港交所主板獨立上市

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=M1UJerP5xDs

異動股

異動股

00241

阿里健康

5.210

異動股

02179

瑞科生物－Ｂ

3.550

異動股

01725

中國技術集團

1.000

  • 道瓊斯工業平均指數
    升 48,149.63
    +86.34 (+0.180%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,839.91
    -5.59 (-0.082%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 23,192.93
    -49.07 (-0.211%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升13.151
變動率︰+13.747%
較港股︰+5.29%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升625.960
變動率︰+4.958%
較港股︰+0.48%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升83.674
變動率︰+4.704%
較港股︰+0.45%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升67.313
變動率︰+2.980%
較港股︰+0.77%
精選中資美股 More
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升148.625
變動率︰+13.749%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升38.370
變動率︰+9.943%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升2.095
變動率︰+9.115%
NTES 網易
按盤價(USD)︰升148.300
變動率︰+7.761%
精選美股 More
ASML 阿斯麥
按盤價(USD)︰升1,166.190
變動率︰+9.004%
INTC 英特爾
按盤價(USD)︰升39.175
變動率︰+6.165%
NVAX 諾瓦瓦克斯醫藥
按盤價(USD)︰升7.120
變動率︰+5.952%
TSM 台積電
按盤價(USD)︰升318.773
變動率︰+4.898%
異動股
  • 00241 阿里健康
  • 5.210
  • 02179 瑞科生物－Ｂ
  • 3.550
  • 01725 中國技術集團
  • 1.000
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 19.980
  • 02628 中國人壽
  • 28.840
股份推介
  • 00148 建滔集團
  • 29.580
  • 目標︰$35.00
  • 02899 紫金礦業
  • 36.940
  • 目標︰$36.92
  • 02172 微創腦科學
  • 11.300
  • 目標︰--
  • 02888 渣打集團
  • 191.900
  • 目標︰$210.00
  • 01093 石藥集團
  • 8.480
  • 目標︰$9.70
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 149.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 40.280
  • 00700 騰訊控股
  • 623.000
  • 06082 壁仞科技
  • 34.460
  • 00388 香港交易所
  • 415.800
報章貼士
  • 01519 極兔速遞－Ｗ
  • 10.410
  • 目標︰$11.90
  • 00699 均勝電子
  • 19.110
  • 目標︰$20.50
  • 03069 華夏恒生生科
  • 14.590
  • 目標︰$15.70
即時重點新聞

02/01/2026 17:10  《盤後部署》港股落鑊低成交炒高707點，百度雙重利好股價料未升完

02/01/2026 17:04  【地皮截標】地政總署︰佐敦谷住宅地共接獲8份標書

02/01/2026 16:43  《本港經濟》11月零售業總銷貨價值臨時統計按年升6.5%，低過市場預期

02/01/2026 16:08  《本港樓市》中原CCL報144.11點按周升0.38%，2025年全年累升4.7%

02/01/2026 16:08  《新股掛牌》GPU第一股壁仞科技首掛盤中曾翻倍，收高76%惟低於開市價，每手賺2972元

02/01/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３４﹒４９億元，買招行沽紫金

02/01/2026 08:58  【大行炒Ｄ乜】中國銀河恢復點評車股及內銀股，花旗維持小米目標

02/01/2026 16:35  《財資快訊》美電升報７﹒７９０４，一周拆息較上日跌至２﹒５…

人氣文章

新聞>財經熱話

恒指新年紅盤大升707點收報26338，近年最強開局，北水未開閘全日成交仍超千四億新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

芯片股 | 華虹向母企發A股收購華力微，股價飆一成，芯片股轉強應如何部署？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 黃偉豪：憧憬中美關係向好加上內地政策出台，港股上望30000點？機械人、智能駕馭概念仍然看高一線？新文章
人氣文章

娛樂

《尋秦記》首日票房破千萬登頂！兩個結局夠驚喜助振興午夜場經濟新文章
人氣文章

市場最熱點

hot talk 1點鐘 | 港股年初至今累升近三成 明年繼續乘勝追擊？林Sir、比比心水股大放送！
人氣文章

市場最熱點

1周部署｜黃偉豪：憧憬中美關係向好加上內地政策出台 | 港股上望30000點？| 機械人、智能駕馭概念仍然看高一線？新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

電影寓言．朱相楠

《人之怒》：看佳烈治在類型片中的成熟演繹
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

年終回顧：感情出現過出軌創傷，婚姻關係怎樣癒合？
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

深圳黑珍珠潮州菜：澄海獅頭鵝、潮式醃海鮮、酸菜煮甲魚，奢華地道的潮汕美饌！ 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
害蟲出沒｜打死曱甴沖馬桶後患無窮？專家教你3步驟安全處理
人氣文章
心肌梗塞警示｜天冷沖涼後切勿做1動作，醫生提醒恐誘發心肌梗塞猝死
人氣文章
長者時尚革命！時裝店「BOUNDLESS」：把共融服飾從工廠帶進高齡化社區新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/01/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/12/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/01/2026 02:13
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
人氣文章財經熱話02/01/2026
恒指新年紅盤大升707點收報26338，近年最強開局，北水未開閘全日成交仍超千四億
可重用火箭 | FOCUS | 萬星待發決勝運力，商業航天迎...

02/01/2026 14:09

大國博弈

2026世界經濟展望

02/01/2026 11:35

回顧25 展望26

白銀大翻身

29/12/2025 09:53

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

