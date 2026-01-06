  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

今日焦點股 | 赤峰黃金料全年純利按年增70%至81%

06/01/2026

 

今日焦點股 | 赤峰黃金料全年純利按年增70%至81%

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=CQJzAntkn1Y

【說說心理話】出任播道兒童之家院長29年，羅美珍：「最滿足是看到孩子們長大後有好好生活，切斷上一代帶來的壞影響。」► 即睇

返回今日焦點股

相關資料 - 

異動股

異動股

03110

ＧＸ恒生高股息率

30.680

異動股

09863

零跑汽車

50.500

異動股

02328

中國財險

17.530

更多今日焦點股

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09863 零跑汽車
  • 50.450
  • 02328 中國財險
  • 17.590
  • 00868 信義玻璃
  • 9.140
  • 06099 招商證券
  • 16.250
  • 06082 壁仞科技
  • 31.260
股份推介
  • 06618 京東健康
  • 61.500
  • 目標︰$70.00
  • 06693 赤峰黃金
  • 30.920
  • 目標︰--
  • 00175 吉利汽車
  • 17.800
  • 目標︰$22.00
  • 00148 建滔集團
  • 29.100
  • 目標︰$35.00
  • 02899 紫金礦業
  • 38.360
  • 目標︰$36.92
人氣股
  • 09992 泡泡瑪特
  • 199.700
  • 02899 紫金礦業
  • 38.360
  • 00005 滙豐控股
  • 128.400
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 151.700
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 38.900
報章貼士
  • 01579 頤海國際
  • 13.240
  • 目標︰$16.00
  • 01211 比亞迪股份
  • 99.450
  • 目標︰--
  • 06690 海爾智家
  • 25.660
  • 目標︰$27.50
熱炒概念股
即時重點新聞

06/01/2026 12:45  《午市前瞻》港股有幹勁勢破兩萬七，專家指點部署方向

06/01/2026 12:09  港股唞完再發力，恒指半日升468點報26815近兩個月高

06/01/2026 11:32  《Ａ股行情》滬綜指半日收漲1.14%見4069點，刷新逾十年高

06/01/2026 10:58  《強積金》積金局：去年強積金整體淨回報16.5%，連續三年正回報

06/01/2026 10:14  《異動股》泡泡瑪特炒升4%，據報三星會長李在鎔北京逛街買Labubu

06/01/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾１８７億元，買盈富基金沽騰訊

06/01/2026 08:53  【大行炒Ｄ乜】伯恩斯坦看好中海油中石油，高盛普升有色金屬股目標

06/01/2026 11:35  《財資快訊》美電升報７﹒７８５３，隔夜拆息較上日升至３﹒３％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

金價金股｜地緣政局動盪金價急升大行續唱好，金礦股及黃金ETF可以點部署？新文章
人氣文章

新聞>FOCUS

機器人 | FOCUS | 「硅基」勞動力崛起，英偉達驅動物理AI新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

積金局：去年強積金整體淨回報16.5%，連續三年正回報新文章
品味生活
生活
人氣文章

快樂退休．曾智華

我想一卡走天涯新文章
人氣文章

購物兵團

告別尖沙咀星光行誠品！即日起至2月28日 書店商品任選2件或以上88折 新文章
人氣文章

娛樂

《尋秦記》首日票房破千萬登頂！兩個結局夠驚喜助振興午夜場經濟
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion Feature

韓國小眾潮牌F.a.d登陸香港！Jisoo、權恩妃同款6大韓星必備單品
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

米芝蓮綠星餐廳冬日季節菜單！和牛菇菌慕絲、北海道扇貝配香烤蘆筍、本地三黃雞，山珍海錯盡在其中！
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

灣仔粵菜名廚創新演繹傳統底蘊！魚子醬脆皮花膠乾貝、乾燒遼參鮑汁脆米甜豆仁、野生紅菇炖鮮鮑雞湯
健康好人生 Health Channel
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
佳節飲酒不傷身不面紅？中醫拆解酒前針灸2大穴位，有效護胃不易醉
人氣文章
家居健康｜拜神燒香30年致全家鉛中毒，醫生揭毒素難清除
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/01/2026 15:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/01/2026 15:00
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/01/2026 15:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/01/2026 14:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話06/01/2026
金價金股｜地緣政局動盪金價急升大行續唱好，金礦股及黃金ETF可以點部署？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

賴清德引戰，卻乏兵源武器

06/01/2026 09:05

大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區