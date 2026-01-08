  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

今日焦點股 | 滙控今早表決恒生私有化方案

08/01/2026

 

今日焦點股 | 滙控今早表決恒生私有化方案

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=STScrfL-Krg

【你點睇？】特朗普出兵委內瑞拉、拘捕馬杜羅？立即參與投票，睇睇大家對國際法同「新門羅主義」有幾大分歧。► 立即投票

返回今日焦點股

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

616.000

異動股

02436

凌雄科技

7.610

異動股

02992

域能控股股權

0.050

更多今日焦點股

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 616.000
  • 02436 凌雄科技
  • 7.610
  • 02992 域能控股股權
  • 0.050
  • 01300 俊知集團
  • 0.510
  • 01045 亞太衛星
  • 4.290
股份推介
  • 00753 中國國航
  • 7.290
  • 目標︰$7.94
  • 03993 洛陽鉬業
  • 20.680
  • 目標︰$26.00以上
  • 06618 京東健康
  • 62.050
  • 目標︰$70.00
  • 06693 赤峰黃金
  • 28.900
  • 目標︰--
  • 00175 吉利汽車
  • 17.390
  • 目標︰$22.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 142.600
  • 00981 中芯國際
  • 74.950
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.410
  • 01211 比亞迪股份
  • 94.650
  • 00388 香港交易所
  • 425.200
報章貼士
  • 00168 青島啤酒股份
  • 50.550
  • 目標︰$60.00
  • 03347 泰格醫藥
  • 49.720
  • 目標︰$50.55
  • 02601 中國太保
  • 38.440
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

08/01/2026 16:16  恒指全日跌309點收報26149，電子設備及科技股領跌，北水沽近50億元

08/01/2026 16:08  《新股掛牌》國產GPU天數智芯先高後低僅收高8%，每手獲利急縮至1220元

08/01/2026 16:08  《新股掛牌》智譜首掛收高逾13%每手賺1530元，仍遠低於上日暗盤最高價

08/01/2026 16:08  《新股掛牌》精鋒醫療-B收高近31%，每手賺1336元，盤中曾低見48元

08/01/2026 14:16  【抓捕馬杜羅】美媒揭特朗普策略：數年內控制委國石油，將油價降至50美元

08/01/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入９１﹒７８億元，買騰訊沽中移動

08/01/2026 08:49  【大行炒Ｄ乜】麥格理狠削舜宇目標兩成，高盛降中聯通中電信評級至中性

08/01/2026 16:23  《財資快訊》美電升報７﹒７９０４，一周拆息較上日微升至３﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

新股上市 | 內地茶飲連鎖品牌霸王茶姬傳考慮在港上市，集資或達數億美元新文章
人氣文章

新聞>FOCUS

關店 | FOCUS | 從宜家到OTA，「流量入口」之變新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

《魚缸博客》俄羅斯央行出售實體黃金，呢兩年你夠唔夠膽賭盧布升值？新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂

謝賢舊愛Coco收2000萬掟煲費？ 富泰現身受訪揭12年拍拖情史新文章
人氣文章

跨境營商戰略．Rebecca Wong

海外營銷策略｜不止於跳板：掘金加拿大，打開北美跨境新藍海新文章
人氣文章

快樂退休．曾智華

我想一卡走天涯
DIVA CHANNEL
人氣文章

牌緣指引．身心靈塔羅師美子

一年之計在於春：用直覺選牌，迎接2026年的新開始！
人氣文章

Beauty Feature

新年入手一支好氣息唇膏！Tom Ford、DIOR、NARS的2026唇膏新品推介，持久舒適兼耐看！
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

思辨的飛刀——悼李天命先生
健康好人生 Health Channel
人氣文章
寒流襲港 │天文台預報未來數日寒冷乾燥，日夜溫差顯著
人氣文章
減肚腩｜研究揭日做1種運動2分鐘，3個月KO肚腩，內臟脂肪減13%新文章
人氣文章
名人健康 │ 男團EXO前成員黃子韜自爆曾重摔腦出血，開顱縫43針險變植物人
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/01/2026 16:53
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/01/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/01/2026 16:53
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/01/2026 16:36
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話08/01/2026
新股上市 | 內地茶飲連鎖品牌霸王茶姬傳考慮在港上市，集資或達數億美元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國企圖管治委內瑞拉的狂想曲

08/01/2026 10:40

大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區