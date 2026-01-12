今日焦點股 | 中國國務院常務會議部署，實施財政金融協同促內需一攬子政策
12/01/2026
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=TkYknwzUYes
【你點睇？】特朗普出兵委內瑞拉、拘捕馬杜羅？立即參與投票，睇睇大家對國際法同「新門羅主義」有幾大分歧。► 立即投票
12/01/2026
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=TkYknwzUYes
【你點睇？】特朗普出兵委內瑞拉、拘捕馬杜羅？立即參與投票，睇睇大家對國際法同「新門羅主義」有幾大分歧。► 立即投票
更多今日焦點股
2026-01-12
2026-01-08
2026-01-07
2026-01-06
2026-01-05
2026-01-02
2025-12-31
2025-12-30
延伸閱讀
12/01/2026 07:50 《國金頭條》美股再創新高，三大指數新年首交易周均顯著上漲
12/01/2026 08:30 【開市Ｇｏ】鮑威爾遭司法調查，中央發聲優化雙貼息促消費，內地調查外賣壟斷
12/01/2026 08:25 361度(01361)第四季主品牌及童裝品牌零售額同比增長約10%
12/01/2026 08:14 寧德時代(03750)持股飛行車初創峰飛科技獲其董事長曾毓群1億美元投資
12/01/2026 08:03 【企業盈喜】中船防務(00317)料全年淨利潤最多逾11億人幣，增加2倍
12/01/2026 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入６８﹒１５億元，買騰訊沽阿里
12/01/2026 09:00 【大行炒Ｄ乜】花旗削舜宇目標逾一成，瑞銀大升平保目標兩成半
09/01/2026 16:24 《財資快訊》美電升報７﹒７９４６，一周拆息較上日軟３６基點
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/01/2026 09:39
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/01/2026 09:39
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/01/2026 09:39
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/01/2026 09:20
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
即時新聞N
即時報價N
指數N