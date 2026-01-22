  • 會員
照顧者 情緒健康
今日焦點股 | 據報英偉達行政總裁黃仁勳計劃於1月下旬訪華

22/01/2026

 

今日焦點股 | 據報英偉達行政總裁黃仁勳計劃於1月下旬訪華

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=ROaVbi6h7Tc

異動股

異動股

01115

５１００藏冰川

0.530

異動股

09903

天數智芯

210.600

異動股

01810

小米集團－Ｗ

35.020

即時重點新聞

22/01/2026 13:27  【外圍經濟】日本債市連續第二日回穩，超長期國債領漲

22/01/2026 13:15  【外圍經濟】高盛上調黃金今年底目標價，從每盎司4900美元至5400美元

22/01/2026 12:45  《午市前瞻》美歐緊張關係舒緩無助港股上升，百度多重利好股價走勢強

22/01/2026 12:09  港股早市先升後回，半日軟26點報26558，百度及三桶油領漲

22/01/2026 11:29  《異動股》中石油升逾4%領漲油股，國際能源署上調今年需求增長預測

22/01/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１３９億元，買盈富基金沽中移動

22/01/2026 08:59  【大行炒Ｄ乜】大行集體上調百度目標價，周大福上季增長良好獲大行升目標

22/01/2026 11:35  《財資快訊》美電穩報７﹒７９６０，隔夜拆息較上日升至２﹒０…

人氣文章

新聞>財經熱話

周大福｜上季零售值升18%獲大行唱好，股價曾飆半成可否追入？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

日債拋售 | 高市早苗政治豪賭早有預期 專家料「卓慧思時刻」未必重演新文章
人氣文章

新聞>FOCUS

鄭震生 | FOCUS | 「曬命」閃電炒魷，暗藏兩大啟示新文章
生活
人氣文章

搵食地圖

情人節優惠︱東海堂士多啤梨蛋糕88折＋$49加購心形針織花，Häagen-Dazs雪糕蛋糕早鳥85折新文章
人氣文章

我要退休．羅國森

退休買ELN，只掛收息股新文章
人氣文章

市場最熱點

KK星期二｜港股持續上落格局 炒股不炒市？｜中國中免獲LVMH 加持 股價破頂 ｜泡泡瑪特因公司回購大升 王者回歸？
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

跨界創意X腕錶設計：4款最新Crossover腕錶，展現黑的美學、經典玩味 新文章
人氣文章

內衣密語．Lisa Cheng

運動內搭必備：選對健身內褲，輕鬆應對每一次伸展
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

金球獎2026紅地毯手錶亮點：Jennifer Lawrence、Michael B. Jordan同戴古董錶！Vintage手錶將會是下一個潮流？
人氣文章
名人離世｜58歲韓國最帥廚師不敵胸腺癌逝世，生前最後帖文透露痛不欲生新文章
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
廚具安全｜打邊爐用大鐵鍋致Gas爐爆炸，消防員：亂用如引爆手榴彈
格陵蘭沒有例外，丹麥遭帝國野心反噬

21/01/2026 19:19

大國博弈

外圍經濟 | 避險情緒直線飆升，金價即將突破5000美元大關...

21/01/2026 10:56

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

