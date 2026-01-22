今日焦點股 | 據報英偉達行政總裁黃仁勳計劃於1月下旬訪華
22/01/2026
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=ROaVbi6h7Tc
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
22/01/2026
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=ROaVbi6h7Tc
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
更多今日焦點股
2026-01-22
2026-01-21
2026-01-20
2026-01-19
2026-01-16
2026-01-15
2026-01-13
2026-01-12
延伸閱讀
22/01/2026 13:27 【外圍經濟】日本債市連續第二日回穩，超長期國債領漲
22/01/2026 13:15 【外圍經濟】高盛上調黃金今年底目標價，從每盎司4900美元至5400美元
22/01/2026 12:45 《午市前瞻》美歐緊張關係舒緩無助港股上升，百度多重利好股價走勢強
22/01/2026 12:09 港股早市先升後回，半日軟26點報26558，百度及三桶油領漲
22/01/2026 11:29 《異動股》中石油升逾4%領漲油股，國際能源署上調今年需求增長預測
22/01/2026 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１３９億元，買盈富基金沽中移動
22/01/2026 08:59 【大行炒Ｄ乜】大行集體上調百度目標價，周大福上季增長良好獲大行升目標
22/01/2026 11:35 《財資快訊》美電穩報７﹒７９６０，隔夜拆息較上日升至２﹒０…
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/01/2026 15:18
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/01/2026 15:18
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/01/2026 15:18
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/01/2026 15:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|財經熱話22/01/2026
周大福｜上季零售值升18%獲大行唱好，股價曾飆半成可否追入？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
IPON