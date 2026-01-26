  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

今日焦點股 | 據報比亞迪計劃將今年，中國以外地區銷售擴大至130萬輛

26/01/2026

 

今日焦點股 | 據報比亞迪計劃將今年，中國以外地區銷售擴大至130萬輛

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=ileARVp0Rmk

【你點睇？】美國擬向歐洲八國加徵關稅，直至成功購買格陵蘭，歐洲領袖表明不可接受。你認為美國此舉會否導致美歐關係破裂？ ► 立即投票

返回今日焦點股

相關資料 - 

異動股

異動股

00522

ASMPT

104.200

異動股

09927

賽力斯

102.400

異動股

00206

華商能源

0.440

更多今日焦點股

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09927 賽力斯
  • 102.400
  • 00206 華商能源
  • 0.440
  • 02338 濰柴動力
  • 26.800
  • 02382 舜宇光學科技
  • 62.000
  • 01801 信達生物
  • 81.050
股份推介
  • 01024 快手－Ｗ
  • 77.750
  • 目標︰$92.00
  • 00083 信和置業
  • 11.450
  • 目標︰$15.00
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 154.000
  • 目標︰$180.00
  • 01473 環聯連訊
  • 0.480
  • 目標︰--
  • 00728 中國電信
  • 5.170
  • 目標︰$5.70
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 165.300
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 35.300
  • 00700 騰訊控股
  • 597.500
  • 09992 泡泡瑪特
  • 219.200
  • 01024 快手－Ｗ
  • 77.750
報章貼士
  • 06181 老鋪黃金
  • 851.500
  • 目標︰$820.00
  • 01415 高偉電子
  • 30.220
  • 目標︰--
  • 07709 ＸＬ二南方海力士
  • 20.720
  • 目標︰$30.00
熱炒概念股
  • SaaS More
  • 02562 獅騰控股
  • 4.160
即時重點新聞

26/01/2026 10:17  《異動股》新地急飆逾5%創歷史新高，西沙新盤不足一周再加推90伙

26/01/2026 10:19  《異動股》長飛光纖光纜飆近17%，空心光纖成AI概念新寵

26/01/2026 09:38  《異動股》泡泡瑪特升3%，聯名榮耀潮玩手機昨開賣有人尋購二手

26/01/2026 09:24  《異動股》金價早盤裂口大升連環破5000、5100美元，金礦股全線高開

26/01/2026 09:23  恒指高開94點報26844，泡泡瑪特炒高4%，傳內地允買H200百度中芯低開

26/01/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出１６﹒０１億元，買泡泡瑪特沽阿里

26/01/2026 08:45  【大行炒Ｄ乜】高盛削小米目標逾一成，富瑞劈理想目標四成降級至持有

26/01/2026 09:35  《財資快訊》美電軟報７﹒７９６４，一年拆息上日報３厘

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

異動股 | 金價早盤裂口大升連環破5000、5100美元，金礦股全線高開新文章
人氣文章

新聞>開市Good Morning

曾永堅：現貨金價突破5000美元水平，趁回可吸納！新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

外圍經濟 | 外匯市場警惕美日或已聯合出手干預日圓，日本財相稱無可奉告新文章
品味生活
生活
人氣文章

容我世說．張翠容

格陵蘭沒有例外，丹麥遭帝國野心反噬
人氣文章

市場最熱點

溫傑星期四｜分析格陵蘭事件最新局勢｜百度好消息不斷 股價破頂！金礦股回吐 趁低吸納！
人氣文章

魅遊澳門．macau.d

澳門長龍炭火烤夾餅 80年老店泉記喳鿽，每日限時開賣！
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

小怪物大文化：Labubu如何從潮玩變成文化符號，折射屬於時代的縮影？
人氣文章

先行入手．Onki Chan

日本女星的時尚哲學！山田優、田中美奈實、新木優子2026春夏聯乘單品，穿出日系知性美
人氣文章

Fashion Feature

Hermès 2026春夏手袋搶先看！8大新作亮相：Kelly 變奏版 Hobo 斜揹袋、小巧可愛皮箱掛飾
健康好人生 Health Channel
人氣文章
無麩質素食譜：香煎薯仔漢堡 薯餅代麵包麩質過敏朋友必試
人氣文章
咖啡迷注意｜飲咖啡忌與5種營養素同服，醫生建議最佳間隔時間
人氣文章
全職義工分享成為「替假護老者」的得著：耐性增加了，跟媽媽的相處變得更好！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/01/2026 11:26
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 26/01/2026 11:26
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/01/2026 11:26
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/01/2026 11:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話26/01/2026
異動股 | 金價早盤裂口大升連環破5000、5100美元，金礦股全線高開
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

曾永堅：現貨金價突破5000美元水平，趁回可吸納！

26/01/2026 10:32

貨幣攻略

狂人四處燃火頭，把美國帶往何處？

23/01/2026 12:09

大國博弈

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區