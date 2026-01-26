今日焦點股 | 據報比亞迪計劃將今年，中國以外地區銷售擴大至130萬輛
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=ileARVp0Rmk
【你點睇？】美國擬向歐洲八國加徵關稅，直至成功購買格陵蘭，歐洲領袖表明不可接受。你認為美國此舉會否導致美歐關係破裂？ ► 立即投票
2026-01-26
2026-01-23
2026-01-22
2026-01-21
2026-01-20
2026-01-19
2026-01-16
2026-01-15
延伸閱讀
26/01/2026 10:17 《異動股》新地急飆逾5%創歷史新高，西沙新盤不足一周再加推90伙
26/01/2026 10:19 《異動股》長飛光纖光纜飆近17%，空心光纖成AI概念新寵
26/01/2026 09:38 《異動股》泡泡瑪特升3%，聯名榮耀潮玩手機昨開賣有人尋購二手
26/01/2026 09:24 《異動股》金價早盤裂口大升連環破5000、5100美元，金礦股全線高開
26/01/2026 09:23 恒指高開94點報26844，泡泡瑪特炒高4%，傳內地允買H200百度中芯低開
26/01/2026 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流出１６﹒０１億元，買泡泡瑪特沽阿里
26/01/2026 08:45 【大行炒Ｄ乜】高盛削小米目標逾一成，富瑞劈理想目標四成降級至持有
26/01/2026 09:35 《財資快訊》美電軟報７﹒７９６４，一年拆息上日報３厘
