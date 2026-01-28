今日焦點股 | 國務院公布修訂藥品管理法條例，鼓勵新藥研發創新
28/01/2026
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=KSH6nR-oCGY
28/01/2026
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=KSH6nR-oCGY
28/01/2026 16:12 中特估大爆發，恒指全日升699點收報27826創四年半新高，成交3615億元
28/01/2026 16:21 金管局：去年外匯基金投資收入3310億元，創新高
28/01/2026 16:18 《新股掛牌》鳴鳴很忙收報400元較上市價高69%，先高後低每手仍賺16340元
28/01/2026 16:40 【聚焦人幣】人幣即期收升123點子報6.9453，創逾兩年半新高
28/01/2026 16:36 【企業盈喜】玖龍紙業(02689)料中期盈利按年增最多2.3倍
28/01/2026 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流出３４﹒２７億元，買騰訊沽盈富基金
28/01/2026 08:51 【大行炒Ｄ乜】大摩升友邦目標一成五，滙證上調內險股目標升平保近三成
28/01/2026 16:35 《財資快訊》美電軟報７﹒８００９，一周拆息較上日微軟至２﹒…
