理財秘笈
今日焦點股 | 美國尚未批出英偉達向華出口晶片許可證

05/02/2026

 

今日焦點股 | 美國尚未批出英偉達向華出口晶片許可證

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=5ATQcwH_wX8

【你點睇？】特朗普提名沃什接掌聯儲局，貴金屬單日暴挫創紀錄。你認為下任聯儲局主席在政策上會如何辦事？貴金屬大跌後你會否考慮趁低買入？

異動股

異動股

00002

中電控股

75.600

異動股

00464

中國智能科技

1.060

異動股

00876

佳兆業健康

0.202

即時重點新聞

05/02/2026 12:07  恒指半日跌340點報26506，科技股維持弱勢騰訊跌3%，紫金挫6%

05/02/2026 10:18  【淫媒黑幕】蓋茨：沒有去過愛潑斯坦的蘿莉島，後悔與他相處的每分鐘

05/02/2026 11:05  《異動股》信達生物仍跌4%，上季收入升逾六成，全年收入首破百億人幣

05/02/2026 09:37  《異動股》百勝中國飆8%，上季多賺24%，派息29美仙

05/02/2026 09:30  《異動股》百度逆市高開逾2%，宣布50億美元回購兼預告派息

05/02/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１３４億元，買騰訊沽中芯

05/02/2026 08:56  【大行炒Ｄ乜】摩通升滙控目標兩成，百勝中國績後獲多間大行升目標

05/02/2026 11:35  《財資快訊》美電軟報７﹒８０７８，隔夜拆息較上日微升至１﹒…

人氣文章

新聞>FOCUS

中美關係 | FOCUS | 習特通話各有關切，「1+2」焦點引猜想新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

鋰業股 | 天齊擬配股兼發CB，疊加內地碳酸鋰價大跌，天齊贛鋒跌跌不休未宜沾手？新文章
人氣文章

新聞>大行報告

大行報告 | 摩通升滙控目標兩成，百勝中國績後獲多間大行升目標新文章
人氣文章

英倫出走日記．Cally

施紀賢訪華，其實只是「訪華潮」的其中一波 新文章
人氣文章

玩樂假期

農曆新年好去處2026︱利東街桃花庭院＋花燈海打卡＋北角匯巨型櫻花樹人寵同樂
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

2026馬年生肖運程︱屬猴文昌旺動中生財，屬雞紅鸞星動；屬狗太歲合事業地位提升，屬豬運勢平穩新文章
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

楊天命 x Stonewood DesignLab 「2026年第一個開運展覽」
人氣文章

Fashion Feature

Marimekko 期間限定「Carry the Joy」展覽：回顧75年印花史，把快樂裝進 Tote Bag！
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

腕錶的時光隧道！走進梵克雅寶「Poetry of Time 」展覽，看戀人橋上的浪漫相遇
人氣文章
中風年輕化｜2名30歲出頭壯漢突中風，相同誘因一昏迷一癱瘓 新文章
人氣文章
抗老秘訣｜研究揭女性40歲斷崖式衰老，醫生教6招保青春
人氣文章
致癌飲食警示｜常吃1類食物鼻咽癌風險高7倍，醫生揭存活期僅6個月
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/02/2026 14:53
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/02/2026 14:52
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/02/2026 14:53
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/02/2026 14:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
人氣文章FOCUS05/02/2026
中美關係 | FOCUS | 習特通話各有關切，「1+2」焦點引猜想
美國極限施壓，古巴危機不遜伊朗

04/02/2026 18:47

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，銀行出招搶短存，恒生一周港元定存...

01/02/2026 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

