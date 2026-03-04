今日焦點股 | ASMPT去年多賺2.7倍收入增一成
04/03/2026
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=qN2VELRpdnQ
【你點睇？】美以空襲伊朗，最高領袖哈梅內伊身亡。你認為事件會否引發更大規模戰爭？油價及環球股市會否大幅波動？國際社會應介入調停？ ► 立即投票
04/03/2026
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=qN2VELRpdnQ
【你點睇？】美以空襲伊朗，最高領袖哈梅內伊身亡。你認為事件會否引發更大規模戰爭？油價及環球股市會否大幅波動？國際社會應介入調停？ ► 立即投票
更多今日焦點股
2026-03-04
2026-03-03
2026-03-02
2026-02-27
2026-02-26
2026-02-25
2026-02-24
2026-02-23
2026-02-20
延伸閱讀
04/03/2026 17:30 《盤後部署》恒指曾挫800點兩萬五失而復得，避險情緒漲潤電落後買得過
04/03/2026 15:26 【中東戰火】彭博：部分中資金融機構削減中東債務資產敞口，以防範風險
04/03/2026 18:55 【兩會焦點】夏寶龍會見李家超，讚揚特區政府工作取得成效，冀制定好香港首個五年規劃
04/03/2026 16:58 【宏福苑大火】金管局：銀行業將延長受影響人士各類貸款還款寬限期及支援按揭安排
04/03/2026 16:38 《本港經濟》本港1月零售業總銷貨價值臨時統計按年升5.5%，勝預期
04/03/2026 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流出４﹒６６億元，買南方恒生科技沽阿里
04/03/2026 08:50 【大行炒Ｄ乜】創科實業績後獲花旗看好，滙證升中海油目標近四成
04/03/2026 16:23 《財資快訊》美電升報７﹒８１７４，一周拆息較上日微升至２﹒…
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2026 20:17
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/03/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
IPON