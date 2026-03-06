今日焦點股 | 京東去年第四季經調整純利跌90%，仍勝預期
06/03/2026
06/03/2026
06/03/2026 09:24 恒指高開37點報25358，京東系績後走高，阿里稍升挑戰終結六連跌
06/03/2026 09:25 《異動股》京東高開2%，第四季盈轉虧27億人幣，全年經調整純利跌43%
06/03/2026 08:35 【開市Ｇｏ】特朗普擬出招穩油價，京東近四年首錄季虧損，比亞迪電池技術升級
06/03/2026 07:50 《國金頭條》油價急升加劇通脹憂慮，美股全線下挫道指跌逾760點
06/03/2026 08:03 【中東戰火】美軍據報將伊朗戰爭部署延長至9月，伊朗外長強調無意停火
06/03/2026 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流出超過２７７億元破紀錄，買騰訊沽盈富基金
06/03/2026 08:55 【大行炒Ｄ乜】伯恩斯坦降京東目標一成，B站績後獲瑞銀大和微升目標
05/03/2026 16:25 《財資快訊》美電升報７﹒８２０４，一周拆息較上日微軟至２﹒…
IPON