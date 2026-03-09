  • 會員
2026-27年度財...
今日焦點股 | 復星國際控股股東及高管擬增持，此前發巨額盈警

09/03/2026

 

今日焦點股 | 復星國際控股股東及高管擬增持，此前發巨額盈警

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=W1LwyNHvXOs

【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇

異動股

異動股

02503

中深建業

0.340

異動股

02911

希迪智駕

22.940

異動股

01643

現代中藥集團

1.670

  • 道瓊斯工業平均指數
    升 47,740.80
    +239.25 (+0.504%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,795.99
    +55.97 (+0.830%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 22,695.95
    +308.27 (+1.377%)
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升523.576
變動率︰+2.307%
較港股︰+1.47%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰升7.949
變動率︰+1.905%
較港股︰+0.37%
00001 長和
按盤價(HKD)︰跌59.044
變動率︰-2.455%
較港股︰+0.41%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌7.038
變動率︰-5.263%
較港股︰-4.11%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升26.160
變動率︰+6.040%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰升19.640
變動率︰+2.989%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰升53.375
變動率︰+2.981%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌1.340
變動率︰-6.944%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰升55.740
變動率︰+6.131%
NVAX
諾瓦瓦克斯醫藥
按盤價(USD)︰升10.550
變動率︰+5.711%
AMD
超威半導體
按盤價(USD)︰升202.680
變動率︰+5.327%
ASML
阿斯麥
按盤價(USD)︰升1,357.420
變動率︰+4.998%
異動股
  • 02503 中深建業
  • 0.340
  • 02911 希迪智駕
  • 22.940
  • 01643 現代中藥集團
  • 1.670
  • 02513 智譜
  • 575.000
  • 00100 MINIMAX-WP
  • 997.000
  • 02388 中銀香港
  • 41.280
  • 目標︰$47.00
  • 01083 港華智慧能源
  • 3.800
  • 目標︰$5.50
  • 09911 赤子城科技
  • 10.090
  • 目標︰--
  • 00669 創科實業
  • 113.900
  • 目標︰$135.00
  • 00288 萬洲國際
  • 9.500
  • 目標︰$11.00
  • 00005 滙豐控股
  • 129.900
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 128.700
  • 00700 騰訊控股
  • 516.000
  • 02628 中國人壽
  • 28.580
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 33.680
  • 00883 中國海洋石油
  • 27.500
  • 目標︰--
  • 00220 統一企業中國
  • 8.170
  • 目標︰$8.90
  • 02629 MIRXES-B
  • 14.810
  • 目標︰--
09/03/2026 17:06  《盤後部署》恒指兩萬五關再見支持兼收復下跌裂口，中電守50天線彰避險價值

09/03/2026 17:38  按證公司優化安老按揭計劃，定息按揭首30年年利率降至4厘，實行綠色推廣

09/03/2026 17:25  《神州能源》發改委：三大油企及同業要做好成品油生產和調運，確保供應穩定

09/03/2026 17:06  《神州能源》內地汽柴油價每噸分別上調695元、670元，近四年最大漲幅

09/03/2026 17:54  和電(00215)全年盈轉虧2500萬元，派息5.21仙

09/03/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾３７２億元，買盈富基金沽中石化

09/03/2026 08:51  【大行炒Ｄ乜】摩通升中海油評級至超配，瑞銀削賭股目標惟升金沙新濠評級

09/03/2026 16:23  《財資快訊》美電軟報７﹒８１３４，隔夜拆息較上日軟至１﹒３…

定期存款 | 銀行推高息短存吸避險資金，富融2周存款期最高25厘，中資行7天定存15厘
神州經脈 | CPI創近三年高，滬指失四千一，大廠紛部署「AI龍蝦」
中東戰火 | 局勢升級油價曾飆三成，三桶油先升後回可以點部署？
《天機試煉場 》奪收視冠軍！添食國際版，冠軍尹大滿賽後感言爆參賽原因 1
外匯基金是否需要活化？
現代諸葛亮
夢幻櫻花彩妝季！2026日韓美妝品牌推介：打造櫻花般粉嫩的春日妝感
專業擁抱師與陪睡師：能滿足人的心靈滿足，抑或在反映人的內心匱乏？
《屍物招領》：反轉再反轉的懸疑力作
春天養生│ 愈瞓愈攰？春困湯水推介：蓮子茨實花生豬骨湯，健脾袪濕安神補腎
帶飯陷阱警示｜3種隔夜蔬菜翻叮恐致胃癌腸癌，醫生建議多做1步保營養
搭機安全警示｜前空姐揭5大危險行為，引擎旁打卡恐奪命
定期存款 | 銀行推高息短存吸避險資金，富融2周存款期最高25厘，中資行7天定存15厘
外匯基金是否需要活化？

09/03/2026 11:41

2026-27年度財政預算案

【兩會焦點】全國人大：今年將加強人工智能等領域立法研究

09/03/2026 10:09

聚焦兩會2026

美國想在伊朗投入多少錢？

08/03/2026 11:00

大國博弈

