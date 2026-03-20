今日焦點股 | 阿里巴巴截至12月的三個月淨利潤大跌，創2024年初以來最差表現
20/03/2026
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=ZkPUJiYznL8
【你點睇？】AI代理「龍蝦」爆紅可自主執行多項任務，惟監管部門稱或有安全疑慮，你是否願意使用AI代理幫助處理網上工作？► 立即投票
20/03/2026
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=ZkPUJiYznL8
【你點睇？】AI代理「龍蝦」爆紅可自主執行多項任務，惟監管部門稱或有安全疑慮，你是否願意使用AI代理幫助處理網上工作？► 立即投票
更多今日焦點股
2026-03-20
2026-03-19
2026-03-18
2026-03-17
2026-03-16
2026-03-13
2026-03-12
2026-03-11
2026-03-10
延伸閱讀
20/03/2026 09:56 【中東戰火】海灣國家警告：油價或飆至180美元，天然氣長期合約存變數
20/03/2026 09:40 《異動股》小米急插5%，新版SU7最低配定價較預售價降萬元
20/03/2026 09:39 【聚焦人幣】人民幣中間價創近三年高，即期開市升163點子報6.8850
20/03/2026 09:24 恒指低開163點報25337，阿里績後低開逾6%，李寧高開8%
20/03/2026 07:50 《國金頭條》中東戰事持續影響市場情緒，美股連跌兩日道指挫203點
20/03/2026 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入近２６２億元，買盈富基金沽小米
20/03/2026 08:55 【大行炒Ｄ乜】阿里被多行削目標麥格理劈兩成，瑞銀滙證齊升長…
20/03/2026 11:38 《財資快訊》美電跌報７﹒８３２３，隔夜拆息較上日微升９基點
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/03/2026 12:04
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/03/2026 12:04
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/03/2026 12:04
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/03/2026 11:45
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|財經熱話20/03/2026
金價 | 溫灼培：金價跌穿4800美元是危還是機？
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時報價N