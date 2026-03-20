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今日焦點股 | 阿里巴巴截至12月的三個月淨利潤大跌，創2024年初以來最差表現

20/03/2026

 

今日焦點股 | 阿里巴巴截至12月的三個月淨利潤大跌，創2024年初以來最差表現

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/03/2026 12:04
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/03/2026 12:04
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/03/2026 12:04
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/03/2026 11:45
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