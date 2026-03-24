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今日焦點股 | 北京市約談12家平台企業，要求整改「內捲式」競爭問題

24/03/2026

 

今日焦點股 | 北京市約談12家平台企業，要求整改「內捲式」競爭問題

 

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/03/2026 23:51
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