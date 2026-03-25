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今日焦點股 | 小米上季經調整淨利潤按年跌23.7%，勝預期

25/03/2026

 

今日焦點股 | 小米上季經調整淨利潤按年跌23.7%，勝預期

 

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/03/2026 15:30
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/03/2026 15:15
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