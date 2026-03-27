今日焦點股 | 中芯全年多賺39%收入升16% 料今年銷售增長勝同業資本開支持平
27/03/2026
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/03/2026 12:48
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/03/2026 12:48
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/03/2026 12:30
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