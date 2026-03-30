今日焦點股 | 泡泡瑪特上周五再斥3億元回購
30/03/2026
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31/03/2026 07:57 美的集團(00300)去年多賺14%收入增12%，派息3.8元增9%
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30/03/2026 16:25 《財資快訊》美電升報７﹒８３４９，一周拆息較上日微軟２０基點
|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/03/2026 08:34
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 31/03/2026 08:34
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 31/03/2026 08:34
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/03/2026 16:40
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工行：料今年淨息差下降幅度將會較去年進一步收窄
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