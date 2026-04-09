今日焦點股 | 以色列在美伊同意停火後襲擊黎巴嫩
09/04/2026
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【你點睇？】國民黨主席鄭麗文訪問大陸6日，料隨後與習近平會面。你認為在鄭麗文今次行程能否緩和两岸關係？► 立即投票
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/04/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/04/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/04/2026 21:21
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/04/2026 16:40
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神州經脈 | 傳官方擬推扶持航企措施，針對平台價格競爭新規明實施
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