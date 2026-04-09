  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

今日焦點股 | 以色列在美伊同意停火後襲擊黎巴嫩

09/04/2026

 

今日焦點股 | 以色列在美伊同意停火後襲擊黎巴嫩

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=qkvd995356k

【你點睇？】國民黨主席鄭麗文訪問大陸6日，料隨後與習近平會面。你認為在鄭麗文今次行程能否緩和两岸關係？► 立即投票

返回今日焦點股

相關資料 - 

異動股

異動股

08223

紫元元

0.800

異動股

00241

阿里健康

4.650

異動股

01796

中國數智科技

0.660

更多今日焦點股

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08223 紫元元
  • 0.800
  • 00241 阿里健康
  • 4.650
  • 01796 中國數智科技
  • 0.660
  • 00753 中國國航
  • 4.920
  • 01661 中國前沿科技集團
  • 1.710
股份推介
  • 00175 吉利汽車
  • 24.380
  • 目標︰$26.50
  • 01361 ３６１度
  • 6.750
  • 目標︰--
  • 01508 中國再保險
  • 1.390
  • 目標︰$1.90
  • 00340 潼關黃金
  • 3.270
  • 目標︰$4.20
  • 00270 粵海投資
  • 8.340
  • 目標︰$8.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 122.900
  • 00388 香港交易所
  • 408.200
  • 01133 哈爾濱電氣
  • 23.000
  • 00941 中國移動
  • 80.700
  • 03800 協鑫科技
  • 0.980
報章貼士
  • 09927 賽力斯
  • 79.600
  • 目標︰--
  • 02276 康耐特光學
  • 44.880
  • 目標︰$55.00
  • 00189 東岳集團
  • 11.890
  • 目標︰$14.50
熱炒概念股
即時重點新聞

09/04/2026 17:00  《盤後部署》觀望美伊談判恒指全日低走，油價反覆現炒作空間留意山東墨龍

09/04/2026 15:00  【中東戰火】彭博：中國考慮向航企推出扶持措施，應對高油價衝擊

09/04/2026 17:42  中信証券(06030)首季純利升54.6%至102.2億人幣

09/04/2026 16:46  Prosus首季減持騰訊1300萬股套現近73億，暫停沽售美團

09/04/2026 15:19  【大國博弈】中國商務部回應稀土出口管制：中美將通過經貿磋商機制保持溝通

09/04/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１２６億元，買盈富基金沽中海油

09/04/2026 08:55  【大行炒Ｄ乜】大摩降龍湖萬科目標價，中信里昂劈澳博目標四成降級至減持

09/04/2026 16:30  《財資快訊》美電升報７﹒８３５２，一周拆息較上日升至２﹒４％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 傳官方擬推扶持航企措施，針對平台價格競爭新規明實施新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

中東戰火 | 美伊停火現破裂跡象油價反彈，三桶油可以點部署？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

新股上市 | 群核科技：海外收入佔比呈升勢，毛利料進一步提升新文章
品味生活
生活
人氣文章

裳色．惜裳．Tiff Chan

職場得體穿搭｜不要穿得比上級好？快測你的裝扮恰當度新文章
人氣文章

搵食地圖

Venchi朱古力 x 亞洲50最佳酒吧「The Savory Project」推出5款全新雞尾酒！完美配搭經典Cremino系列朱古力新文章
人氣文章

智叻生活．Ada Chow

不只是虛擬：我們需要一個能被理解的心靈地方新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

男性食素會變「軟腳蟹」？吃肉先有男子氣概？揭開素食與性福的迷思！
人氣文章

More Than Fashion．Ivan Lau

2026春夏Chanel爆紅！Matthieu Blazy 如何以「去老氣化」重塑品牌價值？
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

香港麗思卡爾頓酒店 x 竹工藝術品牌「二回」：寄託於一種可觸碰的存在之中
健康好人生 Health Channel
人氣文章
春困不適｜復活節假放完更疲倦？中醫針灸疏通能量通道助重拾狀態 新文章
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
名人健康｜金燕玲認與阿蘇非愛情，3年內患子宮頸癌乳癌 ，附症狀及預防方法
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/04/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/04/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/04/2026 21:21
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/04/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事09/04/2026
神州經脈 | 傳官方擬推扶持航企措施，針對平台價格競爭新規明實施
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美俄均已啟戰端，中國成世界最後的安全綠洲

09/04/2026 16:33

大國博弈

需要發生甚麼，聯儲局才會加息？

24/03/2026 13:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區