  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
香港周圍遊
etnet專輯

今日焦點股 | 中國3月新增人民幣貸款2.99萬億元遜預期

14/04/2026

 

今日焦點股 | 中國3月新增人民幣貸款2.99萬億元遜預期

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=5TqgYXQjkt4

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回今日焦點股

相關資料 - 

異動股

異動股

02535

泓基集團

0.710

異動股

06158

正榮地產

0.015

異動股

08439

新百利融資

1.290

更多今日焦點股

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02535 泓基集團
  • 0.680
  • 06158 正榮地產
  • 0.015
  • 08439 新百利融資
  • 1.230
  • 07489 嵐圖汽車
  • 6.210
  • 00960 龍湖集團
  • 8.010
股份推介
  • 06969 思摩爾國際
  • 9.100
  • 目標︰$11.50
  • 01090 大明國際
  • 0.740
  • 目標︰--
  • 03677 正力新能
  • 8.090
  • 目標︰$10.00以上
  • 00175 吉利汽車
  • 24.900
  • 目標︰$26.50
  • 01361 ３６１度
  • 6.660
  • 目標︰--
人氣股
  • 09992 泡泡瑪特
  • 155.900
  • 03690 美團－Ｗ
  • 84.750
  • 09868 小鵬集團－Ｗ
  • 67.700
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 125.000
  • 00700 騰訊控股
  • 488.600
報章貼士
  • 01378 中國宏橋
  • 38.920
  • 目標︰$41.00
  • 02121 創新奇智
  • 4.820
  • 目標︰--
  • 00939 建設銀行
  • 8.480
  • 目標︰$9.00
熱炒概念股
即時重點新聞

14/04/2026 09:24  美伊談判有後續恒指高開268點報25929，寧王傳抽水僅輕微低開

14/04/2026 10:00  【聚焦數據】海關總署：首季人幣計出口增11.9%，進口增19.6%

14/04/2026 08:25  【中東戰火】伊朗戰火第7周，美伊據悉醞釀次輪談判，萬斯：「可以逐步讓此事收尾了！」

14/04/2026 09:35  《異動股》靈寶黃金高開後倒跌2%，折讓逾4%配股抽水逾7.7億元

14/04/2026 09:33  《異動股》中海油中石油齊逆市跌1%，憧憬美伊下一輪談判油價回軟

14/04/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２２﹒４９億元，買小米沽騰訊

14/04/2026 08:54  【大行炒Ｄ乜】瑞銀下調百度港交所目標，麥格理花旗看淡濠賭股

14/04/2026 09:35  《財資快訊》美電升報７﹒８３２９，一年拆息上日報３﹒０３％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

異動股 | 寧德時代低開不足1%，傳趁高位配新H股抽水逾50億美元新文章
人氣文章

新聞>國際動態

中東戰火 | 伊朗戰火第7周，美伊據悉醞釀次輪談判，萬斯：「可以逐步讓此事收尾了！」新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

盤前攻略｜特朗普稱收伊朗橄欖枝美股跌轉升，港股25500偏穩新文章
品味生活
生活
人氣文章

手機情報站．徐帥

OPPO Find N6｜零感摺痕大熒幕，2億像素哈蘇三鏡，高階摺機之選
人氣文章

搵食地圖

七人欖球賽2026美食攻略︱啟德帝盛酒店美酒佳餚節 ＋毛孩同樂＋Mikiki美食嘉年華＋啟德零售館啤酒買一送一
人氣文章

威少看世界．張少威

以色列攪局令美伊停火瀕臨破裂
DIVA CHANNEL
人氣文章

愛情求生指南．Yuen Cheung

那些看似浪費的約會，都是通往真愛的學費：比起『想要』的，適合才最重要。
人氣文章

Art & Living Feature

徐皓霖個展「倒睫」：規範之外的存在，如何撼動所謂的常規？
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

濕熱天氣脫妝很困擾？3個小貼士打造持久底妝
健康好人生 Health Channel
人氣文章
藥物安全｜研究揭食胃藥增腎病風險68%，醫生警告配藥觀念錯誤
人氣文章
抗癌食物｜42歲女子乳癌3期，醫生推介每日食白蘿蔔，19年未復發
人氣文章
健康飲食真相｜肉類「無激素」標示毫無意義？認住正確字眼才有用 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/04/2026 10:57
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/04/2026 10:57
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/04/2026 10:57
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/04/2026 10:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話14/04/2026
異動股 | 寧德時代低開不足1%，傳趁高位配新H股抽水逾50億美元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 伊朗戰火第7周，美伊據悉醞釀次輪談判，萬斯：「...

14/04/2026 09:25

中東戰火

定期存款 | 一周定存合集，工銀亞洲98天及188天存息升至...

12/04/2026 10:55

貨幣攻略

以色列攪局令美伊停火瀕臨破裂

10/04/2026 17:07

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區