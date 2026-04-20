今日焦點股 | DeepSeek擬首向外集資，估值最少780億
20/04/2026
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【你點睇？】有傳怡和擬收購百佳超市並與惠康合併。你認為合併最終有否可能實現？你認為是否有需要透過合併超前整合應對市場競爭加劇？ ► 立即投票
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/04/2026 11:25
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/04/2026 11:25
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/04/2026 11:10
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