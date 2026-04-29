今日焦點股 | 與和伊朗存在關聯的中國煉油廠開展業務或面臨制裁風險
29/04/2026
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/04/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 29/04/2026 21:17
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 29/04/2026 16:40
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