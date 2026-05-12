今日焦點股 | 特朗普稱美伊停火協議「命懸一線」
12/05/2026
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=/dSGMoatdKg4
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
12/05/2026
立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=/dSGMoatdKg4
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
更多今日焦點股
2026-05-12
2026-05-11
2026-05-08
2026-05-07
2026-05-06
2026-05-05
2026-05-04
2026-04-30
2026-04-29
延伸閱讀
12/05/2026 09:10 《盤前攻略》晶片熱持續納指標指破頂，習特會利好港股短線有動力
12/05/2026 09:23 習特會前恒指高開90點報26497，快手裂口高開京東績前偏軟
12/05/2026 09:23 《異動股》快手裂口高開近一成，傳擬分拆可靈上市目標市值1560億元
12/05/2026 09:26 【人行操作】人行連續四日開展5億逆回購利率持平，淨投放5億
12/05/2026 08:33 【開市Ｇｏ】美伊停火協議命懸一線，施紀賢自救演說，商業航空第一股登場
12/05/2026 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入7099萬元，買阿里沽騰訊
12/05/2026 08:52 【大行炒Ｄ乜】瑞銀升長和目標逾兩成，大摩普降車股目標價獨升蔚來
11/05/2026 16:25 《財資快訊》美電升報7.8295，一周拆息較上日微升至2.68%
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/05/2026 09:54
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/05/2026 09:53
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/05/2026 09:54
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/05/2026 09:36
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|今日焦點股12/05/2026
今日焦點股 | 特朗普稱美伊停火協議「命懸一線」
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時報價N