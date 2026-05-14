今日焦點股 | 騰訊首季經調整利潤升11%，符合預期
14/05/2026
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/05/2026 13:20
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/05/2026 13:20
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/05/2026 13:05
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